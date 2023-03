SUOYEM Crespo va a la justicia por sanciones y traslados de municipales

La titular del Sindicato, Noelia Götte, confirmó que se iniciaron acciones legales por la situación de dos trabajadores. "El mismo Decreto admite que no se pudo comprobar nada de la investigación que realizaron", afirmó.

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) de Crespo hizo público su repudio a las sanciones administrativas impuestas a dos trabajadores. Quien conduce la comisión directiva, Noelia Götte, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Las situaciones ocurrieron hace una semana, se tomaron los recaudos legales y ahora lo estamos dando a conocer a la comunidad, a la espera también de alguna solución. El Ejecutivo sancionó y trasladó a dos empleados, integrantes del sindicato, a quienes se les redujo el sueldo por el cambio de tareas.

"Se iniciaron acciones de Amparo, para que se les devuelva el lugar de trabajo y por consiguiente sus niveles de remuneración", indicó la dirigente gremial.

Götte indicó que "no se han tenido dado fundamentos, más que la justificación que se conoció en el instrumento del acto administrativo. El mismo Decreto admite que no se pudo comprobar nada de la investigación que realizaron, por eso el Sindicato defiende a estos empleados. Además no se realizó el Sumario respectivo".

"Informamos al Intendente en forma verbal y escrita. No hubo respuesta, pero igualmente la esperaremos. De todos modos, las acciones legales ya se iniciaron. Veremos si se puede resolver antes y las condiciones en que vuelven los trabajadores. Por lo pronto, sacaron vacaciones y mientras evaluamos cómo se soluciona", dijo Götte.

La titular del SUOYEM Crespo aseveró que "estos trabajadores ya fueron reemplazados en sus tareas por otros, no pertenecientes al municipio. Se tomaron nuevas personas".

La Comisión Directiva respaldó a los trabajadores

Mediante un comunicado de prensa, el SUOYEM hizo saber: "Queremos expresar nuestro más enfático repudio a las sanciones administrativas impuestas a nuestros compañeros, los dos integrantes de nuestro sindicato, quienes a través de un proceso viciado, oscuro e ilegítimo, han sido trasladados de sus puestos de trabajo sin juicio previo, es decir, en total incumplimiento de las normas y derechos que les asisten como trabajadores municipales y representantes gremiales".

"Desde nuestra posición no podemos hacer mas que exhortar a las autoridades administrativas para que revean tal decisión, que causa estupor en el ámbito laboral, generando daños no sólo en los trabajadores afectados, sino también en las relaciones institucionales que hasta ese momento gozaban de buena salud institucional", sostuvieron.

"El agravio es evidente y desencadena una situación que no es de nuestro agrado, ya que como dijimos en el párrafo anterior, hemos brindado todo este tiempo las garantías de manejo suficientes del personal acatando regularmente todas las decisiones, siendo esta última la que no podemos consentir ni lo haremos en lo sucesivo, reiterando nuestra intimación a que se revea estar situación, se repongan derechos y se eviten daños a los involucrados. Tenemos la firmeza de estar haciendo un reclamo justo y legítimo, y esperamos una respuesta satisfactoria", concluyeron.