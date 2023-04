Con casi 5.000 asociados, La Agrícola Regional celebra su 113º Aniversario

En abril, los crespenses celebran el aniversario de su Ciudad y también de La Agrícola Regional Coop. Ltda., un pilar de formación y crecimiento para la comunidad, en diferentes aspectos. Enorgullece a los locales y también a aquellas poblaciones a las que ha sabido llegar con sus prestaciones y servicios, consolidándose en una interesante región. "Creo que la historia de Crespo y de LAR están muy ligadas, sobre todo en apuntalar la cultura del trabajo. En varias aristas tienen mucho que ver también", afirmó el gerente general Diego Maier, en diálogo con FM Estación Plus Crespo.

Este sábado se celebran los 113 años de la institución, que a atravesado los vaivenes económicos de diferentes momentos de la historia Argentina. En tal sentido, Maier expresó: "Estamos en un momento complicado en lo que refiere a las actividades vinculadas al agro, sobre todo por el clima y particularmente acentuados los inconvenientes en los últimos meses. Veníamos de un par de años no tan malos. Por otro lado, en lo económico-financiero, la Cooperativa viene de años buenos y de hecho, este ejercicio anual arrancó bien. No obstante, hay una merma en la actividad del agro, sobre todo motivado por la sequía, que le pegó a todos los cultivos de la cosecha gruesa -al maíz y la soja-, y entiendo que de ahora en adelante se va a empezar a sentir el impacto en la actividad comercial. Se está estimando una pérdida promedio de un 70% en la producción de maíz y un 80% en la de soja, con lo cual va a repercutir en el transporte, el servicio de cosecha, el consumo de combustible y demás".

En ese contexto de situación, el ejecutivo manifestó que avanzan con cautela en los proyectos institucionales que implican fuertes erogaciones y en tal sentido, manifestó: "Se están terminando las inversiones que estaban en curso y aquellas planificadas que se encuentran aprobadas. Sí ahora por esta razón aludida, pondremos en pausa un poco otras cuestiones que estaban previstas concretar este año. Las postergaremos un poco, porque consideramos que hoy la prioridad nuestra tiene que ser asistir a todos esos asociados que el clima castigó y por ahí no van a poder cumplir con sus obligaciones. Tenemos que salir a respaldarlos y a refinanciarles esos pasivos, porque apoyándose sólo en la próxima cosecha no va a alcanzar. Estamos en momentos donde LAR acompaña. Cuando viene la mala, también debemos estar junto a nuestros socios, para que puedan seguir desarrollándose".

Maier destacó igualmente las concreciones: "Se hizo un despacho de combustible en la Sucursal de Hernández, que está próxima a inaugurarse. Una reforma en la Sucursal Federal, donde se agregó una parte de fábrica de alimentos balanceados a la Sección Veterinaria. Y se está haciendo una automatización de la planta industrial de Nuez Pecán, la que se está poniendo en marcha esta semana justamente". Son inversiones muy importantes, que redundan en una mejor prestación de cada servicio, tanto al socio como a la ciudadanía en general. A modo de ejemplo, el gerente general sostuvo: "La Cooperativa en Hernández tiene un supermercado y venta de artículos de corralón y ferretería; y en otro predio hay una planta de copio, venta de insumos y demás. Solamente había un despacho de gasoil para los camiones propios, como un depósito. Ahora lo que se hizo paralelo a ello, es la infraestructura para despacharle a todo tipo de vehículos livianos y camiones también. No es una estación de servicio, porque no tiene todos los servicios que corresponderían, ni es de bandera tampoco -ya que no tenemos contrato con una petrolera ahí-, pero sí refuncionaliza todo; porque en Hernández no había despacho de naftas. La gente de ahí iba a comprar naftas a Nogoyá, Aranguren, otras ciudades cercanas".

LAR es una Cooperativa que genera un elevado número de puestos de trabajo. En ese aspecto, Diego Maier indicó que "Sólo en forma directa, son 640 trabajadores aproximadamente. La mitad de ellos se desempeña en Crespo y el resto está distribuido en las distintas sucursales. Asimismo, a la fecha contamos con alrededor de 4.800 asociados, que operan en las distintas Secciones, lo cual es un grato reconocimiento y a la vez una responsabilidad".