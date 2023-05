Queen Banda Coral fue ovacionada en Crespo

Estación Plus Crespo

Un espectáculo de características especiales se ofreció a la comunidad crespense y de los alrededores, en la noche de este sábado. La propuesta cosechó múltiples elogios por parte de quienes asistieron y tras brindarse por primera vez el show de Queen Banda Coral en la ciudad, Juan Maldonado -responsable de la oficina local de la Asociación Mutual Club Atlético Argentino-, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Ha sido un gran fin de semana, en el que vivimos un evento que ha superado nuestras expectativas, porque hasta último momento estábamos con un cierto número de entradas vendidas y sobre la misma tarde del sábado, se desbordó la venta. A la hora del espectáculo se colmó la capacidad prevista del salón Castillo, que es uno de los más grandes con que cuenta la ciudad. Eso nos deja muy contentos, porque esta actividad tenía un fin benéfico, con lo cual necesita de mucha convocatoria, para obtener un gran resultado. Se cumplió y nos sentimos agradecidos con todo el público que concurrió, como así también con las entidades -Bomberos Voluntarios y Hogar Nuevo Amanecer-, que han colaborado mancomunadamente con la organización. Hemos tenido una experiencia que reconfortó a todas las partes".

De los testimonios recabados por este medio, cabe consignar que el público se mostró entusiasta a lo largo del repertorio tributo a Queen, con momentos eufóricos, como lo fue durante la interpretación del hits "We are the Champions", circunstancia en la que sobre el escenario personificaron a Lionel Messi, entrando en escena con la Copa del Mundo y un jeque árabe, en clara alusión al triunfo en Qatar 2022.

Mismas emociones causó la representación de Freddie Mercury, con sus clásicos gestos y toda la impronta del ícono musical.

En cuanto a las devoluciones, Maldonado apuntó: "La gente se mostró muy agradecida, porque notaron que era un evento de magnitud, un show de calidad, que se puede ver pocas veces en la localidad y esta fue una gran oportunidad. Nos ha causado mucha satisfacción las críticas recibidas, todas muy buenas, de felicitaciones, tanto por redes, como por mensajes o personalmente al retirarse. Se disfrutó mucho y ese es el mayor éxito".

La excelente convocatoria impulsa a ir por más. Al respecto, el director de la sede Crespo de la Asociación Mutual Club Atlético Argentino, manifestó: "En nuestra faceta social desarrollamos el ciclo 'Por una cultura más mutual', contexto en el que siempre tenemos pensados eventos, de diferentes aristas de la parte artística. No suelen darse tan seguido, pero seguramente en un tiempito volveremos a convocar a la ciudadanía, para esencialmente mantener la finalidad benéfica", concluyó.