Se presentó el Programa de Fortalecimiento a Instituciones de la Sociedad Civil de la Vicegobernación

La actividad se desarrolló este miércoles por la tarde en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y contó con la presencia de ministros, autoridades provinciales, legisladores y más de 100 organizaciones.



Acompañaron a la vicegobernadora Laura Stratta, el ministro de Economía, Hugo Ballay; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; las decanas de las facultades de Trabajo Social, Sandra Arito, y de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens, respectivamente; y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Sebastián Pérez. Además, participaron de la presentación la coordinadora del programa, Anabela Albornoz, y representantes de más de 100 organizaciones de la sociedad civil.



Construir comunidad



Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora Laura Stratta agradeció la presencia de las y los invitados al encuentro valorando la “inmensa tarea” que realizan a diario las organizaciones. “Estamos aquí creyendo que podemos seguir trabajando, soñando y construyendo comunidad juntos. Hoy estamos aquí creyendo en los sueños y en las utopías, pero que se pueden transformar en realidades, entendiendo la importancia fundamental que tiene poder construir lazos y generar redes”, expresó.



En esta línea, Stratta recordó las palabras del Papa Francisco cuando refiere a que nadie se salva solo. “No hay manera que no sea generando una cultura de encuentro, que no sea encontrándonos y reconociéndonos como parte de una sociedad que nos necesita aunando esfuerzos y trabajando juntos”, aseveró, para agregar que “los verdaderos cambios y las verdaderas transformaciones vienen también desde abajo hacia arriba y construyendo comunidad”.



En otro tramo de su discurso, la vicegobernadora agradeció la participación de las tres facultades de la UNER, valorando el trabajo conjunto que se viene realizando. “Tener responsabilidad social y ejercerla, y vincularse con la comunidad es tan importante como los aspectos académicos y formativos”, remarcó.



Para Stratta es importante y necesario “seguir potenciando este programa que institucionaliza las acciones que emprendemos todos los días, seguir aunando y articulando esfuerzos, seguir trazando horizontes comunes, seguir construyendo cultura del encuentro, es necesario seguir creyendo que la realidad se modifica con decisiones políticas y con el trabajo que ustedes llevan adelante en la comunidad, porque ustedes cumplen una función social que es vital, que nos ayuda a sostener el tejido social en los momentos más complejos”, subrayó.



Seguidamente, Stratta valoró la decisión del gobernador Gustavo Bordet “que ha puesto estos temas en la agenda, que claramente ha marcado un modo en que el Estado también se vincula con las organizaciones, instituciones de la comunidad, porque se trata de gestionar, de construir y de trazar horizontes que nos encuentran. La cultura del encuentro tiene que ver con que venimos de caminos diferentes, pero tenemos un mismo horizonte, que es poder construir una sociedad mejor, más justa, más inclusiva, más igualitaria, con más derecho, con más posibilidades de igualdad, que es en definitiva una provincia mejor”.



Red Solidaria



De manera virtual, Juan Carr, dirigente social y creador de la ONG Red Solidaria, agradeció la invitación y valoró la importancia de generar espacios de encuentros. “Nosotros tenemos una mirada muy variada, tratamos de involucrarnos en todas las situaciones que aparecen”, dijo, tras mencionar la tarea solidaria que realizan a diario.



“Somos una red solidaria que levantamos la mirada y tratamos de involucrarnos en lo que la realidad nos pide”, resumió, al tiempo que añadió: “Celebro muchísimo a todas las organizaciones presentes que están allí, cada una con esa pasión y con esas ganas de transformar la realidad. Es un encuentro maravilloso. Estoy muy contento de participar de un encuentro pensando en la comunidad, en nosotros y sobre todo en los más postergados y en los más olvidados”, aseveró.



Por su parte, Anabella Albornoz, coordinadora del programa, indicó que la idea es “poder brindarle las herramientas necesarias para que las organizaciones puedan crecer y lograr el desarrollo de cada una de ellas”. Luego, afirmó: “Queremos construir una gran red activa, donde cada una de las organizaciones se pueda apropiar de este espacio”.



“Mi rol específicamente es dentro del área de fortalecimiento institucional, pero acá intervenimos muchas áreas para darles las mejores herramientas a cada institución. Quiero extender el agradecimiento a las facultades que han trabajado un montón, que también están dispuestos a trabajar codo a codo, y a Laura (Stratta), que nos marca el camino donde teníamos que ir y es con las organizaciones adentro”, agregó.



UNER



En tanto, la decana Sandra Arito expresó: “Este año cumplimos 50 años, y yo diría 50 años de relación y de vínculos, no sólo con gestiones de gobiernos que se ocupan de lo social, de las organizaciones, de generar igualdad, sino fundamentalmente en estos cumpleaños también de 40 de democracia, trabajamos mucho con las organizaciones sociales, no nos da lo mismo que estén, como bien decías, adentro o afuera de lo que implica una concepción de derecho”. Y agregó: “Nos parece que es una oportunidad hermosa que nos está brindando, en este caso a través de la vicegobernadora Laura Stratta y el gobierno de la provincia para continuar trabajando y fortaleciendo redes y lazos”.



“De parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos, agradecerles la invitación y a seguir apostando a la construcción colectiva, porque necesitamos construir comunidad”, concluyó.



Presencias



Participaron de la actividad las senadoras Nancy Miranda y Ester González; y los senadores Marcelo Berthet, Daniel Olano, Juan Carlos Kloss; Jorge Maradey; el diputado Julio Solanas y las diputadas Carina Ramos y Silvia Nené Moreno. Estuvieron presentes, además, la secretaria de Cultura, Francisca D’Agostino; el secretario de Deportes, José Gómez; la subsecretaria de la Juventud de Entre Ríos, Brenda Ulman; el subsecretario de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, Juan Arbitelli; y el director del Museo y Mercado Provincial de Artesanías, Rómulo Vidal, entre funcionarias y funcionarios e invitados especiales.