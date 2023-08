Carlos Sigvardt: "La nueva política tiene que tener sentido común"

De cara a las PASO que se desarrollarán este 13 de agosto, el precandidato a Intendente, Carlos Sigvardt y la precandidata a Viceintendenta, Flavia Cosso -que encabezan la lista de Políticas para la República-, remarcaron que "el espacio es nuevo, irá creciendo y lo fundamental es que no responde a ninguna estructura de los partidos tradicionales". En tal sentido, Sigvardt explicó a FM Estación Plus Crespo: "Políticas para la República es un partido que se formó y ya tiene unos años de continuidad, de hecho, en las últimas elecciones logró posicionar dos concejales en la ciudad de Paraná. En Crespo será la primera vez que nos presentamos y no responde a ninguna ideología partidaria, sino que tenemos como eje de todas las políticas públicas a la persona. Es un partido programático, no ideológico; incluso que las ideologías han caído en este tiempo. Buscamos nuevas alternativas. Muchas veces uno se queja desde afuera, pero la mejor forma de cambiar las cosas es participando en forma activa. Es un partido nuevo y eso ha hecho que mucha gente nos reciba muy bien, con una buena predisposición".

Por su parte, Cosso sostuvo que "el conocer hace más de 20 años a Carlitos, me dio la fuerza como para animarme a participar en este nuevo proyecto. Y fue una experiencia de escuchar mucho a la gente, que está cansada de lo que había, que pedía algo diferente y cuando me llega esta propuesta, me gustó mucho. Estoy acompañándolo y comparto la visión que tiene el vecino de escuchar al vecino y una vez detectado su problema o motivación, se va a ofrecer una solución. Al recorrer la ciudad advertimos muchas necesidades y es ahí donde debemos estar, atendiendo esas peticiones".

En cuanto a las principales temáticas trabajadas para la creación de una propuesta electoral hacia los crespenses, Sigvardt detalló: "El riego de calles, la recolección de basura, la continuidad y mejora de los consorcios para el pavimento, la necesidad de estacionamiento en la zona comercial, el fomento del compre local, son cuestiones que puntualmente nos han pedido los vecinos. Es interesante plantear y desarrollar un trabajo profundo en prevención, de diferentes situaciones y apuntando a los jóvenes. Es un desafío a nivel local, ayudar a que nuestros jóvenes encuentren su proyecto de vida, esa actividad que les permita recrearse sanamente, que accedan al estudio y al deporte que más les gusta, detectar talentos y apoyarlos a que profundicen su desarrollo, entre otras. Me entusiasma muchísimo trasladar la educación emocional a los ámbitos del Estado Municipal. Defendemos la vida desde el momento de la concepción y entonces tenemos que trabajar en red con la Salud Pública, no sólo acompañando a la mujer embarazada o a la familia que espera un niño, sino también a ese pequeño en su barrio, en su crecimiento. He tenido la posibilidad de asesorar al municipio de Chajarí, donde se implementaron Talleres Socioemocionales en los barrios. Necesitamos que desde chiquitos, cada uno desarrolle las habilidades socioemocionales, para llegar a la juventud con una autoestima alta para poder decir 'No' a lo que no es bueno para él".

"La nueva política tiene que tener sentido común", afirmó quien se propone para dirigir los destinos de esta ciudad en el próximo mandato y se explayó: "Lo que está bien hecho, queda, lo profundizamos y lo acrecentamos. Lo que está mal no. De lo bueno, lo necesario. De lo malo, nada. Para eso se necesitan ordenanzas que le den un marco a todo esto". Cosso recordó que sus precandidatos a concejales son: Maia Trembecki, Cristian Kappes, Silvia Metzler, Victor Hugo Canavesio, Verónica Wolf, Leonardo Elsesser, Sheila Kemerer, Iván Bernahardt, Janet Derfler, Miguel Goette, y Claudia Castro.

Bajo el lema "Ética, Saber y Voluntad", la lista busca cautivar al electorado. En cuanto a la modalidad de boleta y cómo votarlos, Flavia Cosso indicó: "Vamos con boleta única, corta. No tenemos representación a nivel provincial ni nacional, con lo cual esos cargos quedan a libre elección de cada uno. Para elegirnos, deben cortar los cuerpos de Intendente y Concejales de las listas sábanas, reemplazando ese tramo por nuestra boleta. Y sino, simplemente agregarnos cuando se trata de listas provinciales y nacionales sin representación local. Sugerimos ir con el voto preparado. Disponemos de boletas y a través de Instagram en PR.Crespo nos pueden requerir. Estamos también repartiendo en la ciudad, como para que más gente nos conozca y lo haremos hasta que se termine el plazo de campaña".