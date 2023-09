Fracasó la audiencia: ¿Cómo sigue el conflicto laboral de los trabajadores municipales?

En la mañana de este miércoles 13 de septiembre, las partes arribaron nuevamente a la sede de la Secretaría Provincial del Trabajo en Paraná. Tras la audiencia, la secretaria general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo, Noelia Götte, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "Hoy culmina la Mediación como proceso y lamentablemente no se llegó a un acuerdo. El municipio llegó con una propuesta, nosotros con otra, la brecha es importante y por ello, no hubo consenso. El Sindicato queda habilitado a partir de esta medianoche a llevar adelante la medida de fuerza que considere propicia. No obstante, nosotros planteamos voluntariamente continuar durante 48 horas más la posibilidad de diálogo. Estaremos jueves y viernes abiertos a sentarnos y seguir conversando, en busca de un acuerdo. De no surgir, el lunes estaremos decidiendo la modalidad en la que continuaría el reclamo de recomposición salarial, entendiendo que es necesaria una compensación en los haberes de los trabajadores, por los hechos económicos que se han producido y que todos conocemos".

"Extender 48 horas el diálogo es una actitud de buena voluntad, que nace del Sindicato. Esto se suma a los 10 días que ha establecido como Mediación la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos", comentó la dirigente.

Pretensión y propuesta no logran aunarse en un punto en común. Acerca de dicha diferencia, Götte explicó: "Nos separa el reconocimiento de la devaluación. Teníamos un 8% mensual de aumento ya establecido -para tres meses-, por la inflación; pero desde el Ejecutivo no se admite la devaluación que hubo y que tanto desfasaje le generó a los empleados. Lo sufrimos como cualquier otro trabajador. Lo pedimos en forma de bono, después una suma de $30.000 en tres meses, de la manera en que se encuentre, lo que necesitamos es que se compense el efecto de la devaluación de agosto".

"El empleado de alguna manera se empieza a enojar, porque desde el 14 de agosto que estamos con este reclamo. Por eso apelamos a encontrar un camino de acuerdo, desde el SUOYEM Crespo tenemos la predisposición", afirmó la secretaria gremial.