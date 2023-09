FNA 2023: "Somos responsables y austeros, no es un año para fiestas"

Impacto de la Gripe Aviar, efectos de la sequía y contexto económico a nivel país, son los pilares que fundamentan la suspensión de la Fiesta Nacional de la Avicultura 2023.

En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Civil Crespo Capital de la Avicultura, Luis Niderhaus, remarcó que "como fiesta, la edición 31ª no será este año" y explicó: "Cuando empezó el año, tomábamos conocimiento de la aparición de Gripe Aviar en la Argentina y no sabíamos cuál era el grado de consecuencias que nos podía acarrear esta enfermedad, pero éramos conscientes de que pone en juego la actividad económica de la ciudad y la región. Fin de febrero fue el primer caso en ponedoras, en Neuquén y el 14 de mayo llegó a esta zona. Nos fuimos comunicando a lo largo de estos meses e ibamos coincidiendo en que lo más correcto, es no hacer la fiesta este año. El sector -sobre todo la parte industrializadora- fue fuertemente afectada y a ella están vinculados productores y macro sponsor de la fiesta. Tomamos esta decisión en conjunto".

Por su parte, el intendente Darío Schneider manifestó: "No es una noticia que guste dar, porque sabemos lo que representa la Fiesta Nacional de la Avicultura para todos los crespenses; pero no podemos estar ajenos a la situación a la que estamos. La producción avícola se ha visto afectada por las consecuencias comerciales de la Gripe Aviar y se ha manifestado tímidamente, pero es una enfermedad que no se ha ido, no está erradicada. Atendiendo a la situación propia del sector, acompañamos la decisión de no llevarla adelante. Somos responsables y austeros, no es un año para fiestas, sino para poner los esfuerzos en que no vuelva la enfermedad y en recomponer el escenario económico. Sí en conmemoración para la Fiesta, se hará la Maratón el 11 de noviembre; y unos días antes -5 ó 6 de ese mes- habrá charlas técnicas para los productores, justamente reforzando la conciencia de bioseguridad, que resulta clave para enfrentar la Gripe Aviar. No será como la conocemos habitualmente, pero estará presente".

"La tradicional maratón irá acompañada de preparación y degustación de Pollo al Disco -plato típico de la FNA-, para lo cual estamos invitando a quienes han sido ganadores en ediciones anteriores y demás. El desarrollo conjunto estará concentrado en esa misma jornada, que cerrará con un espectáculo musical, con acceso libre y gratuito, como para disfrutar de un sábado conmemorativo", detalló Schneider.

Diego Maier, gerente general de LAR y Horacio Cabrera -en representación de Héctor Motta- por Grupo Motta, explicaron la negativa incidencia que tuvo la Gripe Aviar y la sequía en los tiempos más recientes, cuyas secuelas aún se están enfrentando. Asimismo, reforzaron el concepto: "Somos responsables y austeros, no es un año para fiestas", sostenido en diferentes oportunidades por los oradores, a instancias de explicar la inviabilidad de organizar un evento de tal magnitud.

-AMPLIAREMOS-