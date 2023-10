Municipalidad de Crespo y vecinos tuvieron una segunda audiencia, sin conciliación

Estación Plus Crespo

Vecinos plantearon una Medida Cautelar contra los efectos de la Ordenanza 80/22, mediante la cual el

municipio pretendía escriturar lotes sociales -cuya ordenanza de origen fue declarada Inconstitucional-. En ese contexto judicial, este último miércoles se llevó a cabo la segunda audiencia conciliatoria, a la que concurrieron representantes de frentistas del Barrio del Lago, el intendente Arq. Darío Schneider y el secretario de Obras Públicas, Juan Diego Elsesser, no arribando a acuerdo alguno.

Quienes impulsaron la acción, indicaron a FM Estación Plus Crespo su "intención de lograr una solución no adversarial al conflicto".

Analizando la instancia, los actores comunicaron: "Frente a los pedidos que los vecinos efectuáramos por nota -del 23 de agosto pasado-, el municipio volvió a presentar la misma propuesta que publicó a través de su portal -el 14 de febrero de 2019-: 'Concretar la realización de la plaza sobre la calle Dr. Ramón Carrillo, entre Tita Merello y Juana Manuela Gorritti'. También incluyeron en su propuesta, la apertura del cercado perimetral del Parque del Lago, para mejorar la accesibilidad. Vale aclarar, que la propuesta no corresponde al traslado del lugar de la plaza, ni una recomposición del espacio perdido, sino que esa fracción de terreno fue donada para espacio verde -de acuerdo al Código Urbano vigente al momento de aprobar el loteo-, bajo la misma normativa que originó los espacios verdes, posteriormente loteados por el municipio".

El grupo de vecinos que transita el reclamo por el camino de la Justicia, hizo saber que: "En palabras de uno de los Camaristas, “reparar es restaurar algo, no transformar algo que ya estaba, en algo que ya es”, dado que más allá de que hoy ese espacio no sea formalmente una plaza, es un espacio cedido para tal fin. A través de la propuesta, el municipio no estaría realizando ninguna reparación ni compensación del daño ocasionado por la ilegalidad de la Ordenanza 69/18, por lo que la misma fue rechazada por los vecinos, sin lograr arribar a una conciliación".

Según se indicó, ante el resultado negativo de la conciliación, la Cámara se expedirá en relación a la

Medida Cautelar en los próximos días.

Acciones futuras

En relación al fallo que declara la Inconstitucionalidad de la norma que redestina terrenos para su incorporación al Programa 100 Terrenos Sociales, "se realizó una presentación por Mesa de Entradas del municipio, solicitando los antecedentes de las Ordenanzas 69/19 y 80/22, a fin de preparar la acción civil y penal que correspondiera por Daños y Perjuicios", anticiparon en un comunicado.