Bahl y Michel en Crespo: "Argentina necesita una clase media pujante, con salarios dignos y eso se consigue con una industria fuerte", afirmaron

Los candidatos justicialistas para la representación entrerriana en el Congreso de la Nación -que se definirá en octubre próximo-, mantuvieron encuentros con industriales de Crespo, en la mañana del viernes último.

El ex vicegobernador y actual candidato a senador nacional, Adán Bahl, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Venir al Parque Industrial de Crespo siempre implica llevarse muy buenas noticias. Uno puede ver cómo invierten e invierten, aún en un contexto muy pero muy difícil, donde el Gobierno Nacional no apoya a las industrias. Esa actitud, esa decisión, está muy clara con la apertura indiscriminada de la importación; sobre todo para bienes de consumo, que impactan directamente en la caída de puestos laborales. También el tipo de cambio que conspira -de hecho nos estuvieron contando de qué manera están buscando mercados externos-, pero muchas veces el tipo de cambio hace que por los costos que tenemos dentro de la Argentina, sea muy difícil exportar. A estas dificultades y preocupaciones que nos plantean, la entendemos bien con Guillermo (Mitchel) -que ha estado al frente de la Aduana y que conoce a la perfección cómo es el sistema de importación y exportación-. Contentos que nos acompañe Rodrigo Minguillón, que también está muy ligado a la dinámica del comercio interior y exterior. De alguna manera nos critican, que es una lista que rompe el modelo tradicional del peronismo, pero es lo que tenemos que hacer en este momento. Sumar a las universidades y sumar personas que conozcan qué es lo que necesita el sector empresario, industrial y tantos otros. Nosotros tenemos nuestra experiencia, pero el compromiso es ir al Congreso, no a construir poder, sino a construir soluciones. El objetivo es que las familias puedan invertir y tener el acompañamiento del Estado. Uno visualiza cómo ellos invierten, invierten y van al Estado y piden por la generación de energía y se encuentran con burocracia, con más costos y complicaciones. El Estado debería dejar de hacer muchas de las cosas que hace, que no generan ningún tipo de valor y ponerse a trabajar, para acompañar a los que invierten y los que en definitiva generan ingresos y puestos de trabajo".

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el ex director general de Aduana y actual candidato a diputado nacional, sostuvo que "las empresas de Crespo son un claro ejemplo de que la Argentina no necesita vender o exportar materia prima, sino darle valor agregado. Por ejemplo, los Fontana a través de los snacks (JuliCrock), utilizan 120 toneladas de maíz, aceite de soja y otros productos de materia prima, que le permiten darle valor. Generan 110 puestos de trabajo, que son ni más ni menos que 110 familias que tienen un sueldo digno, que mantienen un cierto nivel adquisitivo, que a través de sus acciones empujan a otros sectores. Hay que resaltar cuáles son las cuestiones donde el Estado Nacional y el Estado Provincial deben estar. Podrían acompañar a la producción y a la generación de empleo, en una forma muy directa. Pero hoy el costo de la energía hace inviable la producción en nuestra provincia. No quiero caer en un tema puntual de este gobierno, no es político; o sea, tenemos que realmente y en forma urgente, acompañar al productor con un precio de la energía razonable. Un precio de energía razonable es más industria argentina, más empleo argentino. Veamos lo que hace Estados Unidos -que tanto se toma de referencia-: asegura la energía barata para su producción para generar empleo. Entonces tenemos que ir por esa vía. No sólo con discursos, sino con hechos y yo creo que la presencia de Rodrigo (Minguillón), de Andrés (Sabella) en nuestra lista, es justamente aportar desde esa perspectiva. Estamos preocupados y ocupados en que tenga voz la universidad pública, la educación pública de calidad -como la argentina-, la producción y el trabajo; porque estamos convencidos que el país puede salir adelante, más allá de todos los errores que podemos haber cometido, de todas las falencias que tiene nuestro sistema universitario, de salud pública y demás. No queremos terminar donde nos quiere llevar este programa económico.

Ambos coincidieron en que "Argentina necesita una clase media pujante, con salarios dignos y eso se consigue con una industria fuerte".

Por su parte, el candidato crespense Rodrigo Minguillón, agregó: "Estamos haciendo lo que raras veces se hace, que es escuchar a nuestros productores para saber cómo ponerles el hombro, oír a los trabajadores, para saber cuáles son sus necesidades. Estamos en momentos bastante difíciles de la Argentina, donde tenemos que poner límites a las tendencias de industricidio que se están viviendo. Quienes llevan adelante el país, son justamente las empresas y los trabajadores. Desde Crespo siempre hemos resaltado este modelo virtuoso de desarrollo, donde la armonía entre el capital y el trabajo, siempre ha sido una de las claves para la prosperidad. Así se avanzó durante estos años en que el Estado ha estado ausente. Lo podemos ver a través de la falta de obras de infraestructura y otros acompañamientos que están faltando por parte del Municipio y de la Provincia. La idea es justamente ponernos a disposición de las empresas, para llevar las inquietudes donde hay que llevarlas, que es al Congreso. Estamos haciendo un relevamiento serio y comprometido, para representar correctamente los intereses de nuestra región".

"Gratamente sorprendido por lo que acabamos de rápidamente visualizar y recorrer", destacó el candidato Andrés Sabella -integrante de la lista peronista-, y agregó: "Encontrar empresarios, emprendedores, familias completas, que toman el desafío de producir en un país que está inmerso en un contexto como el de Argentina, la verdad que no es común. Así que en primer lugar, felicitarlos por eso. En segundo lugar, indudablemente a nivel nacional necesitamos generar producción, generar empleo y estas empresas son un ejemplo de eso. En toda fábrica hay sectores vinculados a la ciencia y la tecnología. Hemos conocido la cantidad de trabajadores que transitan el proceso laboral con permanente capacitación y un sinnúmero de profesionales, que desarrollan aquí su tarea diariamente, imprimiéndole calidad a los productos. La importancia entonces, de seguir reforzando la vinculación de las universidades con el sector productivo. Es la fórmula para seguir creciendo".