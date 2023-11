Falleció Zoe, la niña que protagonizó un accidente hace pocos días en Crespo

Pese a los esfuerzos médicos, la niña de 11 años no superó las secuelas del siniestro vial ocurrido en Barrio San Miguel.

Estación Plus Crespo

Desde hace 10 días, cuando sucedió el accidente, la nena crespense venía siendo motivo de cadenas de oración y de un sinfín de expresiones de acompañamiento a su familia y buenos deseos para su recuperación.

Tristemente, este lunes se confirmó a FM Estación Plus Crespo que el equipo profesional del Hospital Materno Infantil San Roque no pudo impedir que su luz se apague. Venía siendo sometida a cirugías y tenía más ingresos a quirófano programadas, pero las complicaciones no pudieron ser revertidas.

En términos judiciales, la carátula del expediente será inicialmente reformulada, habida cuenta del desenlace. Todas las diligencias fueron oportunamente llevadas a cabo sobre Avda. Belgrano casi Pringles, donde el acoplado de un camión tolva que transportaba fertilizantes, terminó pisando con sus ruedas duales a la menor que iba en bicicleta.

Supo este medio, que un momento de mucho dolor atraviesan ambas familias, mientras se ultiman detalles para una última despedida.