Alumnos de UADER Crespo activaron acciones ante el cierre del cursado presencial de una Licenciatura

La Sede Crespo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos hizo saber a la comunidad educativa una reciente disposición que afecta a estudiantes, profesores y sus familias, que en estos tiempos acompañan y sostienen la educación de grado de quienes cursan la Licenciatura en Administración de Empresas. Ante el cambio y sobre todo sus consecuencias, el Centro de Estudiantes llevó adelante una Sesión Extraordinaria Abierta, en la que se reunieron firmas para requerir una reunión con las autoridades universitarias.

Ante la convocatoria del Movimiento de Estudiantes y Graduados Universitarios, Belén Saluzzio -de Comisión Directiva- explicó a FM Estación Plus Crespo: "Desde la Facultad de Ciencias de la Gestión han decidido cerrar la presencialidad del cuarto año de la Licenciatura en Administración de Empresas, para volverla exclusivamente virtual. La decisión fue totalmente unilateral, ya que a los alumnos de la Sede Crespo jamás se les consultó cuáles eran las necesidades o si realmente estaban de acuerdo; y lo cierto es que implica modificaciones que no todos podrán afrontar. La mayoría de quienes hoy cursan, no están a favor de esta medida. Ya hemos presentado una nota solicitando una audiencia, pero como no tuvimos respuesta, se decidió hacer esta convocatoria, juntar la mayor cantidad posible de firmas y volver a requerir un diálogo con el Decano".

La determinación se conoció en una época compleja: "Se están desarrollando las mesas de exámenes y ya no está el cursado habitual, con lo cual muchos estudiantes ya han regresado a sus ciudades de residencia. Igualmente estamos todos en comunicación y contamos con el apoyo de ellos. Queremos poder plantear en una mesa de diálogo, la posibilidad de que esta medida no se lleve adelante", comentó Saluzzio.

"Los primeros afectados son quienes en este 2023 han terminado el 3er. Año, que alcanzaron la Tecnicatura en Administración de Empresas y cursando el 4º Año, se obtiene la Licenciatura. La matrícula es de unos 70 estudiantes aproximadamente y si no se revierte la decisión, cada año, un nuevo cupo de alumnos se encontraría en esta misma situación", precisó la representante estudiantil. Asimismo, en cuanto a las complicaciones que acarrea, mencionó: "Hay muchos chicos que desde que comenzaron su trayectoria académica, planificaron vivir en esta ciudad mientras estudian, con lo cual tienen un contrato de alquiler que respetar y esto deja un vacío de un año. Otros, a pesar de viajar o aún siendo ciudadanos locales, deciden y optan por la presencialidad, no la virtualidad. Tenemos la experiencia previa -que nos dejó la pandemia- de estudiar bajo esta modalidad, y la verdad es que no fue nada favorable para el estudiantado. A su vez, tampoco la Facultad nos asegura de que los chicos podrán acceder a ciertos recursos informáticos para cursar virtual, dado que desde los teléfonos móviles no se puede; sí o sí se necesita una computadora. La información que se les dio a los alumnos, era que podían llegar a gestionar el Punto Digital de Crespo. Yo me he comunicado con gente de la Municipalidad y no está disponible, debido a los horarios que nosotros manejamos, que es el nocturno. En paralelo a ello, tenemos que pensar en que alumnos de Racedo, María Luisa, Lucas González, Hernández, Ramírez y localidades aledañas, deberían evaluar gestionar un Punto Digital en su ciudad. La conexión a Internet acá en Crespo es complicada, digamos; no imaginamos cómo se podría estudiar desde otros lugares con mayores dificultades de conectividad. Es inviable", aseveró Saluzzio.

Por otra parte, Nicolás Olivera -de Comisión Directiva-, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Tenemos un buen acompañamiento a esta solicitud, lo cual es importante para nosotros, porque es realmente una preocupación. Casi la totalidad de quienes cursan quieren tener la posibilidad de cursar presencialmente la Licenciatura. La dificultad académica es importante y se volverá mucho mayor a la que ya vienen teniendo, porque hay cátedras que son intensas y complejas en contenido, de manera que realmente es complicado poder aprenderlas virtualmente".

"La decisión se toma en el marco de una normativa nueva del Consejo Directivo, a la que se llama 'opción pedagógica', para poder optar por cursar virtual. Sin embargo, se utilizó esta nueva herramienta, pero nos encontramos hoy con la sorpresa de que la presencialidad se cierra. No hay opción; solamente van a poder cursarla de manera virtual. Nos preocupa por todos los motivos que hemos señalado y nos toma por sorpresa, ya que fue inconsulta la medida. No se hizo un relevamiento a la población activa de la Sede Crespo, ni un estudio socioeconómico como para saber la situación del alumnado. De haberlo hecho, hubiesen tenido rápidamente una respuesta negativa", sostuvo el directivo estudiantil.

El Centro de Estudiantes reforzó al idea de que "la virtualidad es una herramienta de apoyo, pero no puede suplir a la enseñanza presencial, cuando esta es posible. No lo decimos nosotros, sino que en la novena normativa del Consejo Directivo se aprobó el aliento a la continuidad virtual en un 30% de las carreras que son presenciales. Ellos mismos aprueban para mantener una permanencia y alcanzar una terminación integral, implementar la virtualidad como complemento; pero recomiendan fuertemente que se mantenga la presencialidad, entonces no se entiende el criterio adoptado. Aceptamos que en Concepción del Uruguay y en La Paz -que tienen solamente la Tecnicatura-, la Licenciatura se ofrezca virtual; pero en la Sede Crespo, que la Licenciatura ya estaba, quitarle la modalidad presencial, es regular para abajo. No queremos que la Sede local pierda una carrera de grado. Los estudiantes necesitan concurrir a su espacio de aprendizaje, contar con los soportes físicos, encontrarse con el docente y poder resolver sus dudas y demás".

Comprometido con el rol asignado por sus pares, Olivera indicó: "No podemos permitir que se quite el derecho de los que se inscribieron a una carrera presencial, que se viene dictando en esta ciudad hace más de 20 años", y agregó: "Estamos pidiendo una audiencia, para que -por lo menos-, nos expresen cuáles son los motivos que llevaron a esta decisión política e inconsulta. No sabemos los pormenores de la decisión, ni qué va a pasar con los docentes que hoy dan las clases en la Licenciatura de Administración de Empresa de Crespo. Vamos a tratar de hablar con ellos. Siempre hemos pregonado el diálogo, necesitamos saber qué es lo que está pasando".