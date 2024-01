Municipio incorporó un desecho industrial a la fabricación de ladrillos PET: Aguardan certificación del CONICET

Un contacto fluido entre la Municipalidad de Crespo y Amoblamientos Schneider -dedicados a la creación y construcción de muebles de baño-, derivó en la posibilidad de generar una nueva variante de ladrillos PET. Ambos actores sociales, comprometidos con el cuidado del medioambiente y la economía circular, aunaron esfuerzos para anexar a la mezcla certificada que se venía haciendo, un componente más: desechos Pet que surgen de la actividad de esta industria crespense.

A base de botellas pet, de residuo industrial puro y mixto

Son las tres opciones de ladrillos que la Municipalidad mostró al momento de dar a conocer la iniciativa trabajada, la cual se encuentra en su etapa final. Raquel Gorostiaga, integrante del equipo técnico de Ambiente, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Nosotros veníamos trabajando en la elaboración de los ladrillos PET, a partir del tratamiento de las botellas plásticas, es decir basados en Tereftalato de Polietileno. Desde hace un tiempo, veníamos manteniendo reuniones con la empresa Amoblamientos Schneider, ya que generan un residuo inorgánico que no podíamos insertarlos dentro de las cadenas de valor que tenemos en marcha y tampoco en las ventas. A raíz de ello, la firma adquiere un molino -porque con el nuestro no se podía moler este material-, y empezamos a hacer las pruebas. La escama es muy diferente, siendo más grande y más fina, que la molienda que resulta de las botellas. Se fueron haciendo pruebas de proporcionalidad y hemos mandado tres muestras de ladrillos al CONICET: los ladrillos que ya tenemos certificado, como para que evalúen si seguimos bien con esa caracterización y después uno generado a partir de la mezcla de molienda de botellas y del residuo industrial, como así también otro fabricado solamente con el PET de Amoblamientos Schneider. Se harán las examinaciones de resistencia, se evalúa la granulometría, si es ignófugo y demás cuestiones, como para determinarse si es apto o no para construcciones".

"En la Planta de Tratamiento tenemos unos 20 bolsones de 1.000 kilos cada uno, de este residuo", confirmó la especialista en cuanto al volumen que la firma genera y agregó: "Si se autoriza a utilizar este molido, no tenemos que procesarlo en nuestra planta, ya que nos lo entregan listo para ser empleado. Eso nos reduce tiempo y recursos".

Una empresa suma un residuo al tratamiento público de los mismos

El intendente Marcelo Cerutti, destacó que "es muy grato poder comunicar que tenemos una empresa de la ciudad, que apuesta a que el residuo PET que genera pueda ser tratado y reconvertido en un insumo útil. Tiene algunas características diferenciales a los que se reúnen en la planta, pero han apostado a formar parte de este proceso de elaborar ladrillos, agregando este componente".

"Estamos a la espera de la certificación nacional, para que lo podamos ir utilizando y plasmemos en la realidad, el concepto de economía circular. Deseamos que lo aprueben, y así tendremos también mayor cantidad de ladrillos disponibles. Vemos muy positiva la integración que se ha promovido entre lo público y lo privado", sostuvo el presidente municipal.

Presente y futuro de los ladrillos Pet en Crespo

Cerutti recordó que "ya hay construcciones existentes con estos ladrillos, pensadas en políticas para adultos mayores. Son 4 departamentos, que venían con un grado de avance desde la gestión de Darío Schneider, y que se están continuando".

Continuando con esa línea de pensamiento, la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, precisó: "Hay dos que ya están casi finalizados, faltan trabajos de pintura e instalación eléctrica; y hay otros 2 que restan las terminaciones, a concretarse entre febrero y marzo. En lo que son las residencias para adultos mayores, se emplearon 30.000 ladrillos, con un sistema constructivo muy similar al de un ladrillo común. La única diferencia es que no es necesario mojarlo para su colocación y que la recomendación es no hacer más de 4 hiladas por día, para que el ladrillo se seque y poder obtener la estabilidad necesaria como para continuar construyendo en altura".

"Además, estamos haciendo un plan de proyectos para los 4 años de gestión, estableciendo las prioridades y por eso nos interesa tener un stock suficiente de ladrillos Pet en el Parque Ambiental, como para contar con ellos al momento de definir la utilización", anticipó la funcionaria.