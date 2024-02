Luisina Percara, la joven veterinaria entrerriana que viajó a Vietnam para buscar nuevas experiencias laborales y de vida

“Soy entrerriana, oriunda de Chajarí, tengo 31 años actualmente, y soy médica veterinaria”, así comenzó la charla con FM Estación Plus Crespo, Luisina Percara, una joven profesional que se fue a vivir al sudeste asiático.

Comenzó contando que “estaba buscando una experiencia en el extranjero y apuntaba a lo que es más conocido, a lo más convencional Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y quería irme en lo posible a trabajar de lo mío, que es en lo que tengo experiencia, en pequeños animales y se me estaba complicando más que nada por el título. Muchos países europeos o desarrollados te ponen muchas trabas con la homologación del título, o te requieren mucho tiempo, o directamente no te dejan ejercer. Entonces amplié la búsqueda en la plataforma de LinkedIn y en lugar de filtrar por los países a los que yo más o menos estaba apuntando, busqué ofertas en todo el mundo. Ahí fue que me apareció una oferta en Vietnam y la verdad que no tenía ni idea, ni de dónde se ubicaba en el mapa, ni qué idioma hablaban, ni de la calidad de vida, nada”.

Reconoció “Me encontré con un país en desarrollo, con una buena calidad de vida, multicultural, muy barato para vivir, con buena calidad y un buen estilo de vida, muy saludable, gente muy amigable, muy abierta. Y bueno, aquí estoy desde hace cuatro meses”.

La joven resumió de sus estudios y trabajos anteriores “Yo me recibí en el 2019 en Esperanza y de ahí me fui a trabajar a Córdoba, después a Tucumán y luego a Santa Cruz. Nunca ejercí en mi ciudad natal, Chajarí. Me gusta viajar, incluso estando en la universidad hice un intercambio en Brasil. Así que tengo un alma bastante nómada y me gusta lo desconocido. Ese fue uno de los motivos para decidir también por Vietnam, aquí en el sudeste asiático”.

"Estoy viviendo en Ho Chi Minh City. No es la capital, pero es el centro económico de Vietnam. Está en el sur, limitando con Camboya y cerca de Tailandia también. Tiene clima tropical y es una ciudad de unos once millones de habitantes".

Explicó que “El idioma vietnamita es muy complicado. Es un idioma muy tonal. Ellos tienen pocas palabras, pero van variando los tonos. Entonces para nosotros es muy difícil sentir la diferencia entre una palabra y la otra. Pero a mí lo que me exigen para trabajar es inglés. Así que, desde el primer momento, cuando yo vi la oferta de trabajo y postulé mantener el currículum y la entrevista, fue todo en inglés. Y bueno, empecé a trabajar también con los clientes que hablan inglés”.

“Los primeros días me costó muchísimo, sobre todo por el Jet lag, estuve 30 horas en vuelo hasta Ho Chi Minh. El primer día llegué a las 7 de la tarde y el otro día a las 8 de la mañana ya tenía que estar trabajando. No tuve mucho tiempo de descansar y si las primeras dos semanas lo sufrí bastante”.

Me gusta estar acá

Luisina Percara le contó a FM Estación Plus Crespo “Me encontré con gente muy trabajadora. Se levantan más o menos a las cinco o seis de la mañana. Cuando te levantas y salís a la calle, ya ves gente desayunando, vendiendo cosas. El heladero que anda circulando vendiendo sus cosas. Son gente muy madrugadora, muy trabajadora. Lo que es la comida, a mí particularmente me encanta. Porque la comida asiática me gusta, me fascina mucho. Fue por otro de los motivos que también dije, bueno, me voy a Vietnam, que es conocida también como la cocina del mundo. Es muy variada la comida. Tienen carne de pollo, cerdo, pato, pescado, mucho marisco, mucho sabor de mar, muy picante la mayoría, pero se puede pedir sin picante”.

El clima

“Acá en Ho Chi Minh City es clima tropical y solamente hay dos estaciones, estación seca y estación de lluvia. Ahora estamos en estación seca, o sea que no llueve nunca, llueve una vez por mes prácticamente. Hay una temperatura más o menos de alrededor de los 30 grados. Ahora que es la temporada seca, más o menos 30, 32, 34 grados. Y en la temporada húmeda, 25 a 28 grados. Es un clima tropical".

La ciudad

“Esta ciudad es una mezcla entre lo moderno y lo antiguo, vas caminando por la calle y ves muchas fachadas viejas, edificios de la época más colonial, de la época de franceses, por ejemplo, y mucha influencia de la arquitectura francesa, pero también te encontrás con cosas modernas, como una fuente, la arquitectura, es como que hay mucha mezcla de lo nuevo y de lo viejo. Es como que ellos tratan de conservar lo viejo, las raíces, y a la vez lo van mezclando con las cosas nuevas que van surgiendo”.

Ho Chi Minh City

¿Qué extrañás ?

“De Argentina extraño sobre todo la familia y los amigos. El poder conectar con la gente que habla tu idioma. Por más que uno se maneje con el inglés, es como que no es lo mismo charlar con alguien en español, y en español de Argentina. Así que yo creo que eso es lo que más extraño. Mate, por suerte, tengo, y yerba se consigue acá, así que mate no lo extraño, pero lo que es la familia y los amigos sí se extrañan”.

