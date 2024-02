Maximiliano Tortul, el ingeniero entrerriano que vive en Francia para capacitarse en Agua y Ambiente

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Maximiliano Tortul explicó que “vive en Francia donde busca obtener un doble diploma y obtener allí el título aquí de Ingeniero en Agua y Ambiente”.

Contó “Estoy en Francia hace un año y medio, la mayor parte del tiempo estuve en Estrasburgo, la frontera con Alemania, al este de Francia. Recientemente me mudé a una ciudad que se llama Thionville, que está a quince minutos de la frontera con Luxemburgo y Bélgica, para hacer una pasantía, así que hoy estoy en el norte de Francia”.

“Soy oriundo de la localidad de Hasenkamp, departamento Paraná, a ochenta kilómetros al norte de la capital provincial, tengo veintiséis años y me vine a Francia en el marco de un convenio de doble diploma de mi carrera en Argentina. Yo estudié Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Hice cinco años allá y luego salió la oportunidad de poder hacer un doble diploma para venir a hacer dos años en Francia y obtener el título aquí de Ingeniero en Agua y Ambiente. Seguí una formación de un año y medio de cursos en Estrasburgo y para recibirme aquí tengo que hacer una pasantía de seis meses”.

Explicó “Estoy en esa etapa final, así que para fin de agosto o principios de septiembre ya estaría recibiendo el título aquí y luego tengo que hacer el proyecto final en Argentina para recibir el título allá. Aunque todavía no decidí si voy a volver al país para preparar el trabajo o no, ya que tengo la posibilidad de hacerlo a distancia, así que todavía estoy ahí batallando con qué quiero para mi futuro. También quiero ver la evolución de cómo va a Argentina a nivel oportunidades, por ahí la parte de ambiente no es un campo donde haya muchas oportunidades, acá en Europa sí está muy desarrollado, hay mucha legislación, hay mucha conciencia, entonces bueno, es una cuestión de ver las prioridades y cuál es mi proyecto profesional a seguir”.

“En el futuro probablemente me pueda quedar aquí al menos por algunos años para hacer experiencia, seguir aprendiendo. Esta es mi segunda pasantía, hice una de tres meses el año pasado y realmente lo que se aprende trabajando en una empresa del sector es increíble, yo valoro muchísimo los conocimientos técnicos de mi formación”.

Aquí hay muchos planes de acción y gestión

Tortul explicó que “tanto la pasantía del año pasado como la que estoy haciendo ahora son en la misma empresa. La firma se llama Suez, es una multinacional de todo lo que tiene que ver con servicios ambientales, tratamientos de aguas, tratamientos de desechos. Esta empresa estuvo en Argentina, se había hecho cargo de AISA antes de la estatización, en el 2003 al 2006 por esa época, la gestionaba Suez y también gestionaba lo que es hoy es Aguas Santafecinas. Es una empresa que ya tiene mucho recorrido. Actualmente yo estoy trabajando en una agencia de agua potable, que es la parte en la que me estoy especializando, así que la verdad que aprendo mucho, también al ser una empresa grande, tiene un montón de cosas que por ahí uno no podría ver en las Pymes que hay en Argentina relacionadas con el ambiente”.

“Aquí hay muchísima reglamentación a nivel ambiental, las empresas y el mismo Estado invierten muchísimo en eso, entonces hay mucho trabajo, hay mucha documentación a hacer, muchos planes de acción, planes de gestión, entonces a nivel de formación es una gran experiencia”.

Reconoció “Incluso para poder ir y luego a Argentina y aplicarlos allá, hay un montón de cosas que yo he abierto los ojos, y creo que estaría muy bueno hacerlo en Argentina, la verdad que desde ese punto de vista es muy enriquecedora la experiencia”.

“Una de las cosas que me harían realizar profesionalmente sería poder aplicar todo lo que aprendí en mi provincia, donde está mi familia, mis afectos, eso lo tengo muy presente”.

El carnaval de Hasenkamp

“Extraño bastante, pero disfruté a la distancia del carnaval de Hasenkamp, por las redes sociales sobre todo, después en las videollamadas con mis amigos, mi familia, trato de preguntar cuáles son las novedades y todo eso”.

¿ Malibú o Marumbá ?

“Marumbá!!!. Estuve participando de varias formas en el carnaval, en un tiempo muy adolescente en la parte de carrozas que me gustaba mucho, después bailé dos años en Marumbá y en los últimos años, antes de venirme, participé de la comisión organizadora de los carnavales, así que tengo bastante compromiso y pasión por el carnaval de Hasenkamp”.

La llegada a Francia

Tortul reconoció que “Fue un choque cultural muy grande. En principio con el idioma. Yo había tenido la posibilidad de estudiar francés dos años y medio antes de venir, cuando había dilucidado que el camino era por ahí, empecé en el centro de idiomas de mi facultad, pero el francés tiene la particularidad de que el francés académico que se estudia no es precisamente el mismo francés oral que la gente habla acá, hay muchas contracciones, hablan rápido, eso también fue una fase de adaptación”.

Cultura

“Culturalmente ellos son muy corteses a la hora de expresarse, entonces tuve todo un proceso de adaptación a como decir cosas como: buen día, muchas gracias, mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados en Argentina. Eso también fue un pequeño choque personal que tuve, otra cosa es el respeto por la ley. Muchas veces yo decía: no hay cámaras de seguridad, cómo hacen, porque no es necesario, uno piensa que en Argentina no podría funcionar de esa manera”.

“En el transporte público, la validación para subir es un pequeño borne digital, tranquilamente alguien podría subir sin validar porque no hay barreras, pero no, la gente lo respeta. Ver eso en todos los pequeños detalles de la vida es shockeante. Tenés que ver para creerlo. Y después a nivel seguridad, en Estrasburgo, yo podía moverme a las 3 de la mañana por la ciudad con el celular en la mano y yo estaba tranquilo, no tenía que andar mirando, eso también es algo que valoré mucho. Sería una de las cosas que tal vez extrañaría si vuelvo a Argentina, hoy en nuestros pueblos podemos hacer eso todavía, pero ya en las grandes ciudades no. Además, el transporte público fue algo que puntualmente me encantó, la frecuencia, la puntualidad, tenés una aplicación en el celular que te dice en tiempo real en cuántos minutos va a llegar el colectivo a la parada que vos elegís, por geolocalización, esas cosas aportan muchísimo a la calidad de vida”.

Estudiar, trabajar y conocer el viejo mundo

“Cuando estuve en Estrasburgo, tenía una agenda bastante complicada, porque durante el día tenía mis estudios en la facultad, y durante la noche trabajaba en una pizzería, como lavaplatos, para sostener mis estudios, para financiarme acá. Y ahora en esta nueva ciudad solamente tengo la pasantía durante el día, así que estoy viendo cómo me adecúo a esta nueva rutina, a esto de tener libre la noche. A nivel turismo he aprovechado para viajar bastante, un poco a Alemania, a Ámsterdam, París, Suiza, porque la verdad que todos los países quedan muy cerquita, justo esta zona de Francia, frontera con muchos países, así que he aprovechado. No es tan caro viajar”.

Extrañar a los afectos

“Obviamente una de las cosas que más se sufre en el exterior, más allá de la buena calidad de vida, los buenos salarios, todo lo que uno ve de los argentinos que se van, es la familia, los afectos, la cultura. Todas esas cosas me faltan y obviamente que, si yo quisiera quedarme, yo sé que voy a estar aceptando tener un vacío el resto de mi vida”.

“Tengo contacto con los argentinos que vinieron de mi universidad para hacer lo mismo que yo. Puntualmente en Estrasburgo no me he cruzado con muchos argentinos. Sí me he cruzado en otros destinos cuando he estado de vacaciones, pero puntualmente en Estrasburgo no”.

“Acá en la nueva ciudad fue como volver a comenzar de cero, así que estoy en el proceso de conocer nueva gente. Pero sí, se extraña un montón la argentinidad, sobre todo la comida de mi mamá, los asados de mi papá, las charlas con amigos, eso sí, no tiene precio. Somos una familia de mucha reunión y de muy buen comer, así que se extraña un montón la gastronomía familiar”.

