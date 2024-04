El 15 de abril habrá una movilización en Ruta 32: "Tiene tramos deplorables", afirman usuarios

Demoras para recorrer poca distancia, riesgos y el afrontar gastos por roturas vehiculares, son algunos de los factores que enumeran como común denominador, quienes utilizan habitualmente la Ruta Provincial Nº 32, en el tramo comprendido entre Crespo y Seguí.

Si bien se han estado realizando reclamos por diferentes vías, el próximo lunes habrá un intento más por conseguir la anhelada reparación. "Son unos 3 kilómetros los que están intransitables y que urge el mejoramiento. Unos 2.000 vehículos pasan por día, maniobrando entre las banquinas, los pozos que te sacan de carril, como pueden, y se pone cada vez peor", afirman afincados a la vera de la trama vial.

Graciela Todone, vocera del grupo de usuarios autoconvocados, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "En una reunión entre vecinos y familiares de quienes residen en la zona, se programó para el 15 de abril, de 8:00 a 12:00 una manifestación en el tramo más afectado de esta ruta. Queremos visibilizar esto, por eso muchos ya han estado comprometiendo su presencia, con tractores, camionetas y demás vehículos. Lo importante es llegar y poder demostrar que es una verdadera necesidad la reparación. No hay ninguna animosidad contra nadie, sólo un mensaje a quienes deben tomar una decisión y brindar una pronta solución".

"Se torna peligroso y dinerario transitarla", afirmó la mujer y contó su experiencia: "Rompí varias veces mi vehículo, desde una rueda hasta el zorrino, el paragolpes. No es un daño contra terceros, de manera que no lo cubren los seguros y hay que afrontar con los ingresos propios esas reparaciones, con lo que implica en estos tiempos en términos económicos e incluso de tiempo. Los pozos en días de lluvia o de noche, no se visualizan, no hay ninguna señalización y quedamos a las buenas de Dios. Quien espera o despide a alguien pasa también un mal momento, de incertidumbre, de nerviosismo, teniendo que llamar si llegó bien, si le pasó algo por la demora. No es justo".

"No me explico por qué se hizo en tres tramos. Algunos quedaron rayados, sin terminar y además de los pozos, los propios rebordes están para cortar ruedas o volcar", comentó Todone y a modo de análisis de circunstancias que se viven sobre la Ruta 32, detalló: "Cuando pasan los camiones cargados, quien circula por detrás observa que se hamacan los productos que llevan, muchas veces postes y elementos que de caerse, causarían un hecho muy grave. Tiene tramos deplorables. Los propios colectivos van maniobrando, cruzando de lado a lado prácticamente, buscando un espacio donde sea posible avanzar sin tanto riesgo".

"Gracias a Dios que la gente lo recorre despacio, para no romper su vehículo. Pero de milagro no sucede un accidente grave y lo cierto es que sería evitable", sostuvo la mujer.

La vocera hizo saber que "al menos pedimos que se pase un rolo compactador pata de cabra, que es maquinaria que Vialidad tiene a disposición y no les significa costo, para que al menos esté afirmado. Es imperioso contar con algunas acciones, que tornen un poco más viable el poder recorrer la unión entre Crespo y Seguí. Sabido es que hacia Viale también ya se está deteriorando, no ha durado nada la nueva obra. Ojalá viajar así, pronto sea un mal recuerdo", concluyó.