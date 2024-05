Bomberos voluntarios luchan para que Nación libere los fondos que ya reunió de la población, en beneficio de los cuarteles

"Hay cuarteles a los que les han cortado la cuenta en la estación de servicios y otros están haciendo una colecta para comprar una batería. Tenemos cuarteles que están funcionando porque hacen tortas fritas, pastelitos, chancho móvil, organizan un baile, pero no puede haber tanta despreocupación de los funcionarios políticos de turno. Piensan que funcionamos sin fondos, porque somos voluntarios. Algunos ya están en una situación muy difícil de poder prestar servicio y por el otro lado, Nación tiene la plata que les corresponde, ya recaudada y pese a toda la documentación que se elevó al Ministerio de Economía, no se efectivizan los pagos", describió con claridad el presidente de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios, Pedro Bisogni, al dar cuenta de la realidad que los aqueja.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el dirigente explicó: "Los aportes que nos hace Nación no son recursos propios, sino que actúa como agente de retención. El 5%o (cinco por mil) de todos los seguros de que se contratan en el país, financian la Ley de Bomberos Voluntarios. Desde ese fondo común, se contribuye con casi 1.200 cuarteles, distribuidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en forma igualitaria para todos. Estamos hablando de $11.200.000 para cada cuartel. Pero por cuestiones administrativas, de decisión, no disponen la orden de pago. Pidieron más documentación y hay 1.050 cuarteles que están perfectas condiciones de cobrar, pero hasta ahora no hay novedades. Nos adeudan aún períodos del año pasado, más lo que corresponde a este 2024".

"El gobierno sólo retiene el dinero. La contribución sale de los contribuyentes. Cuando cualquier ciudadano contrata un seguro vehicular, $5 de cada $1.000 se retienen para bomberos; se giran al Fondo de financiamiento de la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios Nº 25.054", precisó Bisogni.

Del Boletín Oficial a los cuarteles, un paso pendiente

Obra en el Boletín Oficial la Resolución Nº 94, de fecha 5 de marzo de este año, suscripta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la que se pone en conocimiento a la ciudadanía de los fondos reunidos y los montos que corresponden girar a los cuarteles (Art.1) y las Federaciones (Art. 2 y 3). Sin embargo, comenzó la quincena de mayo con sólo 12 cuarteles que han percibido dichos fondos.

"Es muy lindo prestar un buen servicio, tener guardia permanente y demás, pero se hace difícil poder sostenerlo y afrontar estos tiempos", reconoció el presidente de la entidad que nuclea a los bomberos entrerrianos y agregó: "Notamos una indiferencia de los funcionarios, que llevan casi seis meses y todavía no han resuelto absolutamente nada. Hay reuniones de asesores y más asesores, mientras tanto nosotros nos tenemos que hacer cargo todos los santos días de que los cuarteles funcionen y estén prestando los servicios: estamos con incendios, inundaciones, rescates, accidentes de tránsito, un montón de situaciones que la gente bien conoce.

El Consejo Nacional al que el Estado Argentino debería efectivizarle los aportes, está constituído por 28 Federaciones, que nuclean 1.200 cuarteles, en los que prestan servicio 58.000 bomberos y bomberas.

"Conseguir una Ley de financiamiento para Bomberos Voluntarios nos llevó 14 años, mientras que el 2 de Junio se cumplirán 140 años de la existencia como institución, a partir del primer cuartel del país que se creó en La Boca. La historia ha sido siempre insistiendo, liando con los funcionarios, que más de uno llega por no sé qué razón y así disponen los rumbos. Uno le pregunta de dónde vino, por sus antecedentes y este estaba en Agricultura Familiar y después fue director de Protección Civil de la Nación, y así estamos en el país, por la gente que no conoce el paño y se la pone de funcionario", lamentó.

Pedro Bisogni instó a que las autoridades provinciales respalden y canalicen el reclamo hacia la Nación, entendiendo que los Cuerpos Activos son un brazo de auxilio fundamental para las comunidades. Por otra parte, analizó: "Espero que la gente reflexione y terminemos con el criterio de decir que no hay plata, como motivo para no funcionar. Nuestros fondos están, la gente lo pagó, no hay razón para que no lleguen", enfatizó.