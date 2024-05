Autoridades municipales mantuvieron una reunión de trabajo con dirigentes deportivos de la ciudad

Estación Plus Crespo

El último viernes se realizó una reunión, en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’, con los dirigentes de cada una de las instituciones locales. Por el municipio asistieron el intendente Marcelo Cerutti, e integrantes del equipo de gobierno: Andrés Spreafico, Miguel Berns, Francisco Morales y Aníbal Lanz.

Por las instituciones estuvieron: Erica Gareis (presidenta de Cultural), Mario Irigoy (Club Amigos del Ciclismo Crespo); Claudio Soñez (presidente de la Academia Crack Fútbol Total), Lautaro Giménez (Asociación Standard Mejorado Entrerriano) y Claudio Dechand (presidente del Centro Recreativo y Cultural Ferroviario Crespo), Jorge Schwindt (presidente de Sarmiento) y Walter García (presidente de Unión).

“Tuvimos un encuentro muy productivo para seguir fortaleciendo la práctica deportiva en nuestra comunidad, ya sea competitiva o recreativa, lo cual se transforma en una gran ayuda para nuestra salud física y mental, además de todo lo que aportan las instituciones en el desarrollo y crecimiento de los crespenses” comentó Cerutti.

Luego agregó: “Compartimos con nuestros clubes la información sobre programas y proyectos que tienen previsto llevar adelante en provincia, los cuales nos comentaron en la primera reunión de Autoridades Deportivas Municipales, Comunales y de Juntas de Gobierno, realizada el pasado martes 14 de mayo en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná”. Ese encuentro fue organizado por la Secretaría de Deportes y contó con la participación del gobernador Rogelio Frigerio y de Verónica Berisso (ministra de Desarrollo Humano).

Berns, por su parte, resaltó la importancia de “seguir trabajando juntos, de la mano y con compromiso, entre municipio e instituciones locales, para beneficiar a nuestra sociedad que cuenta con un amplio abanico de ofertas para desarrollar actividades deportivas, competitivas o recreativas, en nuestros clubes”.

TARIFA ELÉCTRICA

Desde el gobierno provincial se informó quese está trabajando en el incremento de los subsidios eléctricos hasta un 45 por ciento a aquellos clubes que tengan convenio y colaboren con el Consejo General de Educación.

En este contexto desde el municipio se acercó nota a los clubes, para que tengan conocimiento de la documentación que deben presentar para realizar los trámites correspondientes.

SEGURO

También se informó la Secretaría de Deportes está gestionando con el Instituto del Seguro de Entre Ríos la posibilidad de que la provincia se haga cargo del gasto en seguros, que en muchos casos es muy relevante para los clubes y después ver cómo esos ingresos pueden ser volcados nuevamente en el deporte de la provincia. También un seguro para Adultos Mayores.

SUBSIDIOS

También se acercó a los clubes la documentación que deberán presentar ante el Ministerio de Desarrollo Humano, para solicitar ayuda económica en el marco del ‘Programa de Desarrollo Deportivo, Educativo, Humano y Social’, aprobado para el presente ejercicio por Decreto Nº 995/24 MDH.

SEGURIDAD DEPORTIVA

El costo de los adicionales por seguridad en los espectáculos deportivos es otro de los temas que preocupan a la dirigencia. En ese sentido, desde provincia se detalló que se están buscando alternativas que abaraten significativamente este costo que para muchos clubes es muy importante.

JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES

En la ocasión también se comentó sobre la realización de diversos programas, entre ellos los ‘Juegos Deportivos Entrerrianos Juveniles 2024’.

Los interesados en participar tendrá tiempo de inscribirse hasta el 14 de junio, vía email: [email protected]; mientras que sólo para deportes adaptados deberán utilizar esta casilla: [email protected].

Esta edición contará con estas disciplinas: ajedrez mixto, fútbol 7 femenino, hockey femenino y masculino (categoría Sub 14: nacidos en los años 2010, 2011 y 2012); atletismo femenino y masculino (categoría Especial, nacidos en los años 2009/2010); básquetbol 5×5 femenino y masculino, voleibol masculino y femenino (categoría Sub 15, nacidos en los años 2009, 2010 y 2011); Deporte adaptado (categoría Sub 14, nacidos en los años 2010, 2011 y 2012).

Se realizarán etapas: municipales (desde el 17 de junio al 12 de julio); departamentales (12 al 31 de julio), zonales (1º al 30 de agosto) y provinciales (1º de septiembre al 18 de octubre).

Luego de las etapas municipales y departamentales, estará la etapa zonal dividida en 8 zonas: Paraná, Paraná Campaña y La Paz (1); Feliciano y Federación (2), Concordia y Federal (3), Colón, San Salvador y Villaguay (4); Uruguay y Tala (5); Gualeguaychú e Ibicuy (6); Gualeguay y Victoria (7); Diamante y Nogoyá (8).

JUEGOS ENTRERRIANOS ADULTOS MAYORES – ABUELOS EN ACCIÓN

Las inscripciones serán hasta el 31 de junio, por email a [email protected].

Habrá etapas municipales y departamentales, hasta el 31 de agosto. Mientras que las finales provinciales se desarrollarán en septiembre y octubre.

El reglamento y sistemas de competencia se informarán en la reunión técnica que está prevista realizarse el 23 de mayo en Concordia.