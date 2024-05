Se suspenden las verificaciones vehiculares en Viale

Desde este miércoles, la Planta Verificadora de Viale no se encuentra operativa. Desde esa dependencia policial, confirmaron a FM Estación Plus Crespo que "no está funcionando, en virtud de que el funcionario designado a dichas tareas, por cuestiones operativas, no presta más servicio como tal".

"Los turnos asignados quedan suspendidos", confirmaron las autoridades.

En tanto quienes en lo inmediato y a futuro requieran de ese trámite, "deberán solicitarlo a través de la página oficial de la Policía de Entre Ríos, para efectuarse ante otras Plantas de localidades habilitadas, como María Grande, Crespo, Cerrito ó Hasenkamp", afirmaron.