Tips para evitar intoxicación por monóxido de carbono

El Ministerio de Salud de Entre Ríos extrema las recomendaciones frente al riesgo que representan las intoxicaciones por monóxido de carbono. Se trata de un problema grave, sobre todo en la época invernal.

Una intoxicación leve por monóxido de carbono causa dolor de cabeza, náuseas, mareos, dificultad para concentrarse, vómitos, somnolencia y falta de coordinación, pero puede llegar a ser letal, ya que por sus características, la inhalación de este elemento es un proceso gradual y silencioso, al tratarse de un gas incoloro, inodoro, no irritante, menos denso que el aire, que se dispersa con facilidad, lo cual puede provocar intoxicaciones potencialmente mortales, sobre todo en época invernal.

El monóxido de carbono se forma por la combustión incompleta del gas natural, leños, nafta, kerosene, papel y otros productos,que lamentablemente han provocado la muerte de aproximadamente 200 personas por año, como consecuencia de este tipo de intoxicación, aún cuando se trata de una situación prevenible y evitable.

De acuerdo al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), en Entre Ríos se registraron 21 casos de pacientes intoxicados en 2021; 25 casos en 2022; 30 casos en 2023; y 11 casos en lo que va del corriente año.

Se trata de un problema de salud que se genera por el uso de artefactos de gas en estado defectuoso o bien, mal instalados, fuentes de calefacción en ambientes mal ventilados – como el caso de braseros-, exposición a gases de motor en ambientes cerrados e inhalación de humo en el transcurso de incendios.

Estos casos pueden afectar a personas y animales, siendo especialmente susceptibles niños, embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o anemia, y las mascotas.

El monóxido de carbono ingresa al organismo por inhalación, y da síntomas y signos que pueden confundirse con los de otras enfermedades, por eso se le dice “el gran simulador”. Tanto el tejido cerebral, como el miocardio son los más sensibles a la falta de oxígeno y de acuerdo a los datos médicos, el límite máximo de tolerancia es de cuatro minutos. Sin embargo, una inhalación más leve de monóxido de carbono puede dejar secuelas neurológicas.

Prevención. La cartera sanitaria provincial advierte sobre las recomendaciones en este período del año, con simples pautas de control en los hogares:

Todos los artefactos domésticos que funcionen con combustible o gas, ya se trate de estufas, calefones, calderas, entre otros, deben ser instalados y revisados periódicamente por personal matriculado. Se debe asegurar que estén libres las salidas al exterior.

-Las chimeneas del hogar y sus tirajes deben ser mantenidos y limpiados anualmente.

-Cuando esté encendida la calefacción, se debe verificar que no esté impedido el ingreso de aire a la habitación.

Dejar siempre abierta unos cinco cm una ventana o puerta cercana.

-Si se utilizan braseros o estufas a kerosene, prenderlos y apagarlos en un exterior, y sacarlos afuera antes de acostarse.

-No se debe usar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar el hogar.

-No instalar calefones a gas dentro de los baños. Si ya se encuentran en esa ubicación, llamar a un gasista matriculado y reubicarlos.

-Los caños de escape de los autos deben ser inspeccionados regularmente para detectar defectos.

-No dejar encendidos los motores de los vehículos en sótanos o garajes cerrados.

-No dejar a los niños y a las mascotas dentro del auto cerrado con el motor encendido dentro del garaje.

-Si la llama de cualquier artefacto encendido no es de color azul, apagarlo y llamar al servicio técnico para que lo revise.

-Dejar siempre algún espacio abierto para que circule el aire.