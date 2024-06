Fundación LAR generó la llegada de "Avivate", la capacitación para un buen uso de la tecnología

Por iniciativa de Fundación LAR, en la tarde del viernes se desarrolló una charla informativa y de concientización, que giró en torno al comportamiento en las redes sociales. Este tema que atraviesa y preocupa a las familias, reunió a estudiantes, docentes y padres, que participaron de la actividad brindada en el salón del Colegio Sagrado Corazón.

Desde Fundación LAR, Guillermo Müller, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Junto al Polo Tecnológico de Paraná, vamos a trabajar esta propuesta 'Avivate', que tiene que ver con la parte social de la digitalización, un buen uso de las redes. Hubo 250 chicos anotados para esta charla, lo que significa que el tema genera expectativa".

Desde la entidad a cargo de la capacitación, Salvador -coordinador-, manifestó: "Hablamos con la Fundación en este interés común, de sensibilizar o nutrir la alfabetización digital. En esta oportunidad con foco en los jóvenes, los docentes y adultos o tutores, apuntando a la prevención. Desde el Polo Tecnológico fomentamos todo lo que tiene que ver con las distintas actividades de la economía del conocimiento, con la programación robótica, el marketing, la comunicación; pero también entendemos que tenemos que ir a las bases y dar herramientas a los jóvenes, para poder no solamente saber cómo utilizar las tecnologías, sino hacer un buen uso de ellas. Hoy vemos que los avances tecnológicos con una moneda con dos caras, pueden ser herramientas muy positivas, que nos van a potenciar como sociedad; pero por otro lado, está el cuidado necesario para evitar tener complicaciones. Ante ello planteamos ¿Cómo me expongo?, ¿Cuán vulnerable estoy cuando dejo un dato?, ¿Completo un formulario on line?, ¿Mi perfil?, ¿Cómo completo mis contraseñas?, ¿Con quién hablo?, ¿Con quién chateo del otro lado?, ¿Me aseguro o no me aseguro de nada? Hay un montón de tips o cuestiones a tener en cuenta, recaudos a adoptar, que precisamente venimos a brindar en esta charla. Contamos con cuatro instructores que vienen de Córdoba. Esta instancia se replicó ya en San Benito, también en el rectorado de UADER, y cerramos en Crespo".

"Hay que ser muy conscientes al estar en Internet. Qué hay del otro lado y qué están haciendo con esa información, qué sucede cuando doy un Me Gusta, cuando dejo un comentario, cuando arrobo, cuando pongo un hashtag ¿qué sucede detrás?. A partir de ese momento me empiezan a aparecer varias imágenes o videos relacionadas al contenido de esos Me Gustan. Por ejemplo, si interactúo ante contenidos deportivos, Adidas compra esos datos, esa información, y envía publicidad; pero también gente con mala intención o alguna idea maliciosa, puede acceder a esos datos y brindarte propaganda engañosa para una estafa o apropiarse de datos. Hay que estar prevenido y para ello, tener conocimiento, prestar atención que se puede estar dejando datos privados, de cuenta bancaria, tarjetas, y demás. Son cuestiones orientadas a lo que conocemos como ciberdelitos", analizó Salvador.

"Son muy muy pocos los chicos que conocen de esto. Tal vez, cada 10 chicos creo que uno puede saberlo bien. Justamente por eso estamos convencidos de que esta actividad nos va a nutrir muchísimo, tanto a jóvenes como adultos", afirmó.

"La tecnología va cambiando muy rápidamente, y muchas veces nos quedamos ignorantes ante esos avances. Muchas veces es más fácil decir No, prohibir, restringir, pero parte de esta capacitación apunta a no desaprovechar oportunidades sino contar con herramientas y el conocimiento necesario para acompañar a los jóvenes al buen uso", apuntó el capacitador.

A modo de recomendación general, Salvador sostuvo: "No dejar datos por todos lados, no llenar todos los formularios que andan dando vueltas, ya sean concursos, promociones y demás. No brindar datos que no son necesarios. Dudar de aquellas ofertas, propagandas, cuestiones que nos derivan al WhatsApp o nos llegan por correo electrónico. La gran mayoría de esos avisos no son ciertos. Dudar si quien me está hablando es alguien que me conoce, es realmente mi amigo o mi pariente, chequear el número y no sólo confiar en fotos. Si veo un perfil que no tiene historia, descartarlo, porque por lo general son cuentas falsas o cuentas que quien la maneja tiene alguna intención maliciosa. Las contraseñas suelen ser el nombre de mi hijo, la fecha de cumpleaños, que por ahí es lo que me acuerdo, pero también eso es lo más fácil con ingeniería social, de descubrir. Hay que dar un poquito de dificultad en ese sentido. Apuntando a los padres, vienen aplicaciones que podemos instalar en nuestro celular y computadora, como por ejemplo el Family Link de Google, que permite tener cierto monitoreo de lo que sucede en los dispositivos de nuestros hijos, para poder acompañarlos y si es necesario, poner un límite, pensando en su cuidado y prevención", concluyó.