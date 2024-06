Francos reiteró que no habrá devaluación y llamó a los productores a liquidar

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó este domingo que no habrá devaluación y que los productores deberán liquidar sus dólares, en un intento de estabilizar la economía y atraer inversiones tras la aprobación de la ley Bases.

"Ahora se verá nuestra habilidad para gestionar la ley Bases y atraer inversiones, si somos eficientes o no", expresó Francos.

Respecto a las expectativas sobre los mercados y la estabilidad política, Francos indicó: "No esperaba una reacción inmediata de los mercados. Supongo que los mercados todavía están analizando y van a empezar a analizar el impacto cuando empiecen a aparecer algunas medidas. El mercado va a rebotar cuando haya estabilidad institucional y medidas económicas concretas".

La relación con el FMI se describe como "muy buena", aunque Francos no confirmó si hubo un pedido para retirar a Rodrigo Valdés de las negociaciones. El jefe de Gabinete subrayó que el presidente Javier Milei actúa con prudencia respecto al levantamiento del cepo cambiario para evitar un golpe a la inflación.

En cuanto a la situación económica y medidas fiscales, Guillermo Francos, en una entrevista con Infobae y lo que pasará con los productores, graficó: "Hoy, quizá muchos están tomando crédito para no liquidar divisas, porque están esperando lo que dice algún trasnochado que dice va a haber una devaluación del 30%. Entonces dicen: ‘Mejor espero, a ver si liquido más tarde. Prefiero endeudarme a una tasa del 25% o 30% y después ver qué pasa con el dólar’. Eso ha generado que no tengas la misma liquidación de divisas que normalmente podrías haber tenido. No va haber devaluación y la gente va a tener que liquidar los dólares".

Sobre la relación con el PRO y posibles alianzas, el funcionario mencionó que "la relación con el PRO es casi natural".

"Hemos trabajado muy cómodos con ellos en el tratamiento de estas leyes. Hoy, Milei tiene una capacidad de penetración mucho más grande que la del PRO", subrayó.

El oficialismo insistirá en el plano legislativo con la presentación de una reforma electoral, aunque acotada para evitar los vaivenes que tuvo la ley Bases. También se podría considerar ampliar el número de jueces de la Corte para incluir a mujeres.

El mensaje al sector agropecuario de Francos es claro: "les pido al sector agropecuario que liquide la producción".