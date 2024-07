18 equinos esperan una adopción responsable, para abandonar la Fundación No Más TAS Paraná

Cualquier persona que respete el derecho de los animales y que disfrute de la compañía de un equino, está ante la oportunidad de tener un gesto solidario, que repercutirá positivamente en la vida de un ejemplar. La organización sin fines de lucro No más TAS (Tracción a Sangre) Paraná, trabaja a destajo y se consolida como la puerta del antes y el después, en la vida de cada animal. Ahora, la ciudadanía está ante la ocasión de ser ese futuro deseado por cada caballo, yegua, potrillo o potranca.

Mariela Prado, presidenta de la Fundación No más TAS Paraná, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "Nuestro objetivo final es la adopción, porque también es lo que nos posibilita a nosotros como institución, seguir rescatando. En este momento, en el predio tenemos 13 caballos y ya agotamos la capacidad; pero a su vez tenemos otros 5 en tránsito, que son aquellos que están en campos o lugares de gente amiga nuestra, que nos hace el favor de tenerlos hasta que aparezca un adoptante. Estamos colapsados y todos los días recibimos denuncias, pero hasta no liberar un poco el cupo, no podemos seguir rescatando. Vamos liberando espacio con las adopciones, por eso es importante que nos puedan contactar por las redes -en Facebook y en Instagram, como No Más TAS Paraná-. Se comunican con nosotros, charlamos los requisitos, que no son cuestiones imposibles. Sino que es básicamente tener un predio adecuado para tener un caballo, que esté cercado, para que no se pueda escapar; y los medios como para solventar la alimentación o gastos veterinario que surjan. A los caballos ya los entregamos capados, todos salen libres de anemia, desparasitados, vacunados, con el alta del veterinario. Nuestro requisito fundamental es que sean animales para compañía o pastura. Las experiencias que tenemos es que son seres increíbles, cuando una persona entra en contacto con ellos, se da cuenta".

"Tenemos machos y hembras, desde los 2 años hasta los 20 años de vida, e incluso uno de 25", confirmó la presidenta en relación a la disponibilidad de ejemplares y agregó: "Tienen un promedio alto de vida, porque solemos rescatarlos cuando son chicos; los de más años, no sabemos bien su vida anterior, en qué condiciones la transcurrieron, qué fue lo que pasó hasta nuestra intervención, pero igualmente todos tienen mucho para dar y tenemos de diferentes características. Los que tenemos, ya están para irse en adopción, es cuestión de dar con el perfil buscado. Ello implica que no sólo liberar lugar para poder hacer nuevos rescates, sino que estamos gastando insumos en animales sanos. Los equinos son muy agradecidos a las nuevas oportunidades, lo hemos comprobado en las experiencias de adopción, que son satisfactorias. A pesar de haber tenido una vida de maltrato, que no han recibido ni siquiera la alimentación necesaria -porque partimos de algo tan básico como comer-, no tuvieron espacio como para tener un poco de pasto, fueron golpeados o forzados a cargar con un carro, todo eso no influye en su comportamiento con quienes le brindan atención y cariño. Son animales muy agradecidos. Ojalá en breve el número vaya reduciéndose, más allá de que siempre aparecen nuevos casos".

La dirigente de la entidad con destacada trayectoria, reveló el objetivo que persiguen; ni más ni menos que cambiar una realidad de derechos vulnerados en los semovientes: "No más TAS Paraná es una organización de rescate y recuperación de equinos maltratados. En la capital provincial se ven muchos caballos tirando de los carros, o sueltos -en mal estado-, y ni hablar los que presentan evidencias de maltrato en general. Nosotros lo que hacemos es rescatar por medio de denuncias. El municipio es el organismo que secuestra, como consecuencia de nuestras denuncias o las de cualquier ciudadano. También Fiscalía suele tomar intervención, en casos de denuncia ante tribunales. Una vez que los ingresamos en el predio, nos constituimos como depositario judicial y nos dedicamos a recuperarlos".

"Se le hacen análisis de rigor, les curamos heridas y lesiones, porque llegan muy maltratados", afirmó Prado, en cuanto a las primeras diligencias afrontadas por la ONG y a modo de reflexión, comentó: "Este año ha sido gravísimo el estado en que han sido levantados la mayoría de los caballos. Estaban tirados en la calle. Tratamos de llegar hasta la mayor cantidad de animales que necesitan este servicio, que accedan a las curaciones, pero para ello es indispensable que dispongamos de capacidad. Buscamos que los equinos que están bien, se puedan ir a vivir a un campo, donde pasen su vida tranquila, en contacto con la naturaleza, lejos de la ciudad, del maltrato y obviamente, lejos de la tracción a sangre".

Prado destacó que "se cuenta con el veterinario de la Municipalidad de Paraná", y reveló que los demás gastos son afrontados por la institución: "Los medicamentos, análisis de sangre, la desparasitación, vacunación, se lo garantizamos a todo. Y obviamente, la alimentación. Según el caso y el grado en que estaban lastimados, implican mayor demanda, que solventamos de nuestro bolsillo y con la colaboración de la gente. Lo propio con aquellos que están en tránsito", concluyó, agradeciendo las contribuciones que los interesados en la causa, puedan hacer llegar.