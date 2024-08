Realizarán un “acto de reparación” ante la ofensa a la “Última Cena” en la inauguración de los Juegos Olímpicos

Estación Plus Crespo

Este fin de semana la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo llevará a cabo un acto de reparación junto a su comunidad parroquial. El padre Rubén Schmidt explicó a FM Estación Plus Crespo que “el motivo principal son las grandes ofensas hechas contra Jesús y contra la institución de la Eucaristía, donde hicieron una parodia banalizando y burlándose de la Última Cena de Jesús en el inicio de los Juegos Olímpicos en Francia”.

El párroco reconoció que “Es lamentable, porque es una ofensa no solamente a los creyentes en Jesús, sino sobre todo a Jesús mismo, al amor de Jesús, al gran acto de amor y de entrega que él hizo a la humanidad, burlándose de todo eso. Así que es un deber de los cristianos de ley, reparar esas ofensas a través de distintos actos. La Iglesia propone distintos actos, incluso ayunos y demás, pero eso queda en la decisión de cada creyente”.

En la parroquia “vamos a aprovechar las misas del sábado y el domingo, media hora antes de cada misa, para hacer el rezo del Santo Rosario y cada misa que se celebre va a ser por esa intención. Vamos a demostrar a Jesús que lo amamos y que nos dolemos por lo que le han hecho. Pero vamos a también aprovechar a pedir por la conversión de esas personas que han ofendido gravemente a Dios nuestro Señor y por supuesto el sentimiento de miles de millones de creyentes en el mundo, que creen en Jesucristo y en la obra de él”.

Schmidt finalizó diciendo a FM Estación Plus Crespo que “los organizadores, intentaron un pedido de disculpas argumentando que no fue la intención, cuando fue evidente de que se hacía una alusión a todo eso. Ahora si piden perdón y reconocen el error, es otra cosa, lo cual no hicieron”.