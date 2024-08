Bomberos invirtieron $5 millones en la búsqueda de Enrique Fabiani y urge que Provincia reintegre gastos

Con la enorme solidaridad que caracteriza a los Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, institucionalmente han debido informar a la justicia de Villaguay, que resulta económicamente imposible seguir prestando colaboración en la búsqueda del santafesino, desaparecido en la zona de montes de Alcaráz. Al margen de ello, se torna imperioso que el gobierno entrerriano le reintegre gastos a la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios, que lleva costeando con recursos propios, 8 millones de pesos, por búsquedas de personas durante los últimos dos meses.

Pedro Bisogni, presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Tuvimos que hacernos cargo de todo el movimiento que desde los cuarteles significó la búsqueda del Sr. Enrique Fabiani, en Alcaráz. Gastamos 5 millones de pesos -de la Federación- para atender esa demanda. En los últimos cinco días de junio, hicimos 8.900 kilómetros, con participación del recurso humano de 27 cuarteles. El ministro de Justicia ahora dice que nos va a dar un subsidio por 2.640.000 pesos que dice gastamos. Lamentablemente, esta gestión de gobierno no funciona, no tienen idea. Les parece muy lindo juntarse con la gente de Santa Fe y Córdoba -que trabaja muy bien-, pero hay que sincerarse, Entre Ríos es un desastre. Defensa Civil es un desastre y el ministro también es otro desastre. La Provincia no nos da la importancia que le otorga Santa Fe ó Córdoba a quienes componen Defensa Civil. Ellos realizan los movimientos de recursos y automáticamente reponen el gasto. En el caso nuestro, hasta ahora, no han puesto un solo peso".

"Nosotros estábamos a las 7:00 de la mañana en Alcaráz y a veces, antes. Hasta llegábamos antes que el Jefe de Policía de Villaguay. Fueron desde 27 cuarteles, todos voluntarios, pidiendo el día en sus trabajos, dejando de cursar sus estudios o apartándose de las obligaciones que cada uno tiene. Y bueno, eso se entrega, pero los gastos, resulta que Provincia hasta ahora, no ha aportado nada. Hemos tenido conversaciones, porque gastamos 5 millones de pesos en el mes de junio -sólo para el caso Fabiani- y 3 millones en julio, por búsquedas de personas -Chajarí y otros lugares-, y sigue el carnaval. Todo se pagó desde la Federación, pero no estamos en condiciones de afrontarlo", aclaró el dirigente bomberil.

Bisogni dió cuante que "ese dinero salió de recursos propios, concentrados por lo que se recibe de la Nación y los aportes a la Federación, que se destinan a capacitaciones y formación.Tenemos el proyecto de infraestructura parado en Villa Elisa, todas las planificaciones a la espera de Provincia. No alcanza con que el ministro (Roncaglia) cuando vamos, nos diga que el 92% de la recaudación provincial se va en sueldos y que no tienen ni para jeringas en hospitales. Los cuarteles de bomberos funcionan con plata y todos están haciendo milagros, para seguir respondiendo a la gente. Nuestros bomberos, en las distintas localidades, hacen chancho móvil, venden tortas fritas, pastelitos, para que los cuarteles funcionen. Y a la ciudadanía le hago llegar mi agradecimiento por colaborar en estas actividades. Mientras tanto, desde el gobierno de la provincia se pasean en helicóptero de 5.000 dólares la hora, y hacen pan y circo".

Las erogaciones en búsquedas de personas sin ninguna retribución de gastos por parte del gobierno, conlleva a que "la Federación no tiene cómo ayudar económicamente a los cuarteles que necesitan fondos para cubrir lo básico", explicó Bisogni y confirmó la decisión que se hizo inevitable: "En la última semana, me llamó el Fiscal de Villaguay, Mauro Quirolo, que lleva adelante el caso Fabiani, para pedirme si podíamos seguir colaborando. Le expliqué que nosotros no tenemos más un peso, como para poder seguir movilizándonos desde los cuarteles y le pedí la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia, que manejan recursos económicos, le den para los gastos, lo cual no es posible. Creen que somos la Policía, que dan una orden y las cosas surgen. El ministro Roncaglia cree que todavía está en la Policía Federal, pero acá sin plata no podemos funcionar. Hemos dado todo y hasta pagado por hacer. El Fiscal lo entendió, agradeció por la búqueda que se ha hecho. Lamentablemente, no estamos en condiciones de gastar un peso más en ningún tipo de traslado que no sea los locales que nos atañen", específico.