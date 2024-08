Someterán a pericia psiquiátrica al acusado de matar a una mujer hallada a la vera de Ruta 131

La pericia psiquiátrica fue dispuesta por el Juez de Garantías de Diamante, Manuel Re, en el legajo que investiga a Miguel Eugenio Pellegrini, por el crimen de Susana Altamirano, de 47 años, quien fue vista con vida por última vez en la zona de Bajada Grande. Al recopilarse sus últimas horas antes de la desaparición, se conoció que el acusado la pasó a buscar luego de acordar un encuentro por redes sociales.

Luego de varios días de búsqueda, el cuerpo de la mujer fue encontrado a la vera de la Ruta 131, entre Crespo y Libertador San Martín. La defensa intentará probar que su asistido no sabía lo que hacía y actuó sin dolo.

El joven oriundo de Viale, es acusado por el fiscal Gilberto Robledo por el crimen de Susana Altamirano, oriunda de Paraná. Le atribuye ser autor del delito de Homicidio doblemente agravado. La defensa pretende que si hay una pena, que sea razonable y ajustada a derecho y que la investigación permita llegar a la verdad, que “es lo que a todos nos interesa, absolutamente a todas las partes”.

APFDigital accedió a la resolución en la que Ré resolvió la realización de la pericia. Así, el pliego de preguntas de la Fiscalía apuntó a determinar si el acusado “presenta algún tipo de trastorno en su psiquis, debiendo explicar en su caso en qué consiste el mismo, y su incidencia en la forma en que se interrelaciona con terceras personas; si el mismo puede o no comprender la criminalidad de sus actos y si puede dirigir sus acciones; si el mismo es peligroso para sí y para terceros”.

También pidió que se “efectúen un análisis de su personalidad dentro del contexto de los hechos y circunstancias, por cuya autoría está sindicado e informen cualquier otro dato de interés que estime conveniente informar”.

Por su parte, la Defensa pidió que se tengan en cuenta al momento de la entrevista, “los antecedentes de base, retraso madurativo y crisis convulsivas; en las entrevistas que mantuve con Pellegrini, relata que en el momento mismo del hecho, refiere haber padecido una crisis”. Entre las documentación que aportó se encuentran las “imágenes de la Resonancia y el informe médico, realizados en centro de diagnóstico por imágenes, Resonancia Magnética Entre Ríos”.

Barbagelata Xavier, en manifestaciones al programa Simplemente Inocente que se emite por radio Vorterix Litoral, tras solidarizarse con “el dolor de los familiares de la víctima”, señaló que su asistido, que está con prisión preventiva en la cárcel, “tiene un retaso madurativo y tiene también convulsiones, tiene episodios convulsivos, no como los epilépticos”, y añadió que “tiene un certificado de discapacidad”.

El defensor señaló que “en principio que no tenía el tipo penal completo porque no habría dolo, no hay, él no tiene una intención deliberada de quitarle la vida a nadie, no hay control de su voluntad y su consciencia, no era consciente, no fue consciente en ese lapso, lo cual está rayando con la inimputabilidad pero no sería esa la situación, sino ver qué es lo que sucedió porque cuando uno analiza la vida porque justamente se analiza lo que sucedió anteriormente, lo que pasó en ese en ese hecho concreto y todo el análisis de la historia del hecho y la persona que lo hace no se condice, no concuerda con los comportamientos de Miguel”.

Para el defensor se está “ante un hecho totalmente alarmante y muy muy angustioso para la sociedad, con el flagelo que es el femicidio, pero aquí lo que hay es un extrañamiento entre el autor del hecho y el hecho que cometió, es como no encaja todo, no lo registra, él no lo recuerda, él recuerda hasta cierto momento y no tiene más recuerdo y después incluso también es llamativo que él llega a su casa, llega lo más bien, había dicho que iba a llevar unas cosas de Paraná, las llevó, después se fueron hicieron algunos mandados con la madre”, lo que sumado a que cuando fue detenido no ofreció ninguna resistencia, serían indicadores que no se ajustarían al perfil de una persona violenta. (APFDigital)