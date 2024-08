Provincia recaudó pagos del Impuesto Inmobiliario, pero no gira el porcentual que les pertenece a Bomberos Voluntarios

Las instituciones sin fines de lucro requieren indefectiblemente de previsibilidad y cumplimiento en los aportes, máxime cuando se trata de planificar el funcionamiento de la estructura que dará respuesta inmediata a cualquier poblador en un buen número de situaciones de emergencia. La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios confirmó que no sólo se encuentran en vilo en ese aspecto, sino que "la situación es lamentable" si se evalúa la realidad económica de la entidad. Lo curioso, es que los ciudadanos ya vienen aportando al fondo desde donde se sustentan esas ayudas.

Plan Manejo del Fuego y Combustible: afectación de fondos del Impuesto Inmobiliario

Las respectivas legislaciones provinciales que regulan el funcionamiento de dichos aportes, sostienen desde su creación, que serán los contribuyentes entrerrianos, a través de sus tributos, el principal eje de conformación de fondos. Para el combustible, se establece el 1.5% del Impuesto Inmobiliario Urbano y para el Plan Manejo del Fuego, el 1% del Impuesto Inmobiliario Rural. Aunque varios vencimientos ya han operado, en las distintas modalidades de pago que tienen los propietarios provinciales, la derivación no se habría concretado. "No tenemos ningún pago", confirmó el presidente de la Federación, Pedro Bisogni, quien explicó a FM Estación Plus Crespo: "Nos tienen a las vueltas, que ya van a depositar; pero mientras tanto han pasado casi nueve meses de la gestión de gobierno y si bien hemos sido recibidos por Defensa Civil y por el ministro de Gobierno, no hay respuestas satisfactorias".

De complicado a crítico

"Los cuarteles siguen esperando el desembolso del monto equivalente al combustible del 2024, que está fijado en 1.800 litros de Nafta Súper a valor de YPF en el Automóvil Club Argentino, de avenida El Libertador, Buenos Aires, que es el precio más bajo del país", precisó el dirigente bomberil y agregó: "En julio y agosto, hemos teniendo un buen número de incendios, imagínense lo que será en primavera y verano. El insumo fundamental para llegar es el combustible. Y nos preocupa lo que se viene, porque después van a empezar los incendios en las Islas y no tienen gente, porque el grupo que habían armado de brigadistas, lo dieron de baja, los trasladaron a algunos municipios. Cada gestión viene con su idea y lo respetamos, aunque lo peor es que no conocen nada y lo digo con la autoridad moral que me corresponde, teniendo 36 años apoyando al sistema de bomberos voluntarios de la provincia y 10 años como presidente de la Federación".

Mientras el combustible sigue en alza mes a mes, bomberos voluntarios temen que el aporte se realice "a valor histórico", perdiendo así capacidad de contribución para con la función social que prestan. "Si hacemos cuentas, el año pasado el combustible costaba $300 el litro y hoy está a $1.200. Hay cuarteles que siguen funcionando, porque estaciones de servicios le siguen fiando, pero realmente la situación es muy difícil", sostuvo Bisogni.

"Hay cuarteles que están en situación desesperante, nos han pedido plata a la Federación. Nosotros no estamos en condiciones de asistirlos económicamente y lamentablemente le hemos dicho que no. Ya dos o tres cuarteles nos han pedido y cada uno termina haciendo lo que puede. Muchos cuarteles ya agotaron su presupuesto o sus aportes municipales, pero a los siniestros se sigue concurriendo y los gastos se están haciendo imposibles de afrontar. Por ejemplo, cuarteles ya comunicaron que no van a salir más de la jurisdicción propia, adoptan esa modalidad y lo han hecho saber públicamente. Nosotros en Concesión del Uruguay, el último mes se pagaron 3.880.000 pesos de combustible, de todas las salidas y todas las movilizaciones, los viajes".

Pasaron más de tres meses desde que la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios requiriera formalmente, por nota, la efectivización de los pagos. "No hemos recibido hasta hoy, ni un sólo peso. Ningún cuartel ha tenido su depósito por combustible, que se abonaba desdoblado, con acreditaciones en marzo y agosto de cada año. Nos están debiendo también los tres trimestres del Plan de Manejo del Fuego. Escuchamos que cambian el administrativo contable, que cambió la gestión, que vienen los funcionarios nuevos, y nosotros seguimos en la espera, atendiendo los siniestros todos los días. Esa es la realidad. Para dar un ejemplo de lo que nos sucedía anteriormente, en el 2022 tuvimos un aporte del Ministerio de Gobierno de la Provincia, de un millón y medio de pesos; que fue todo a gasto de combustible. En el 2023, del Ministerio recibimos 3 millones de pesos. Actualizados a hoy, serían 9 ó 10 millones. Sin embargo, hasta ahora hemos recibido cero pesos y ya estamos por entrar a septiembre del 2024".