Con fondos municipales, Aldea María Luisa afrontará una ampliación de 1.800 metros de la red de gas natural

En tiempos donde el precio de las garrafas se incrementa significativamente, representando una erogación importante, que las familias afrontan con esfuerzo, el intendente de Aldea María Luisa, Luis Pablo Schönfeld, tomó la decisión de encarar la obra de ampliación de la red de gas natural con dinero del Estado local. "Si bien es una infraestructura que se encuentra en la órbita de ejecución provincial, nuestros vecinos no pueden seguir a la espera, que los deja relegados de un servicio tan necesario y que -en forma comparativa- hace a la economía de los hogares. Desde ese punto de vista, con el equipo de gestión que me acompaña consideramos esencial poner en marcha el mecanismo administrativo para afrontar la obra, que consiste en una extensión de 1.800 metros", confirmó a FM Estación Plus Crespo.

"La inversión está presupuestada en 74.137.700 pesos", refirió el mandatario municipal de la localidad y agregó: "Se llamó a Licitación Pública, y estamos expectantes a las propuestas que se presenten, que se conocerán el 3 de octubre, a las 10:00, cuando se realice el acto de apertura".

Los pliegos se encuentran a disposición, con un valor de $74.138, pudiendo efectuarse consultas a través de cualquiera de los mails oficiales del gobierno de Aldea María Luisa.

"Nuestra política siempre ha sido ser empático con la situación y los contextos que atraviesan nuestros vecinos, gestionar lo más que podemos y en esta ocasión, aunque los fondos saldrán de nuestro presupuesto municipal, nos parece que es prioritario poder extender el gas natural en casi 18 cuadras de la Aldea", comentó Schönfeld.