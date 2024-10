Atractiva exhibición de una réplica del ARA General Belgrano en Crespo

Estación Plus Crespo

La Escuela Secundaria N° 74 "Prof. Walter Heinze" desarrolla la tradicional "Semana del Arte y la Cultura", período en el que anualmente lleva adelante interesantes actividades para el alumnado, abiertas a la comunidad toda.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el rector José María Emili, invitó a la población a sumarse a una de las propuestas: "Hemos podido contar para este año, con la réplica del Crucero ARA General Belgrano, que lógicamente por cuestiones de tamaño y de su dimensión, no podíamos exhibirla en nuestro Salón de Usos Múltiples. Por eso se solicitó un espacio al Ejército local y gentilmente han cedido sus instalaciones como para que la gente se acerque al Destacamento de Vigilancia Crespo. La muestra es abierta a toda la comunidad. Es una gran maqueta -réplica exacta realizada a escala del Crucero ARA General Belgrano-, inclusive navegable, porque cuenta con un motor y también la hacen funcionar en el río, nos han indicado. Estará disponible para visitas, este jueves 17 de octubre de 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 21:00; mientras que el viernes 18, será de 9:00 a 13:00. A la vez, habrá charlas de ex combatientes y sobrevivientes del Crucero, también en el salón del Destacamento de Vigilancia. Todo se desarrolla en lugar techado, por lo que esperamos a quienes quieran asistir. A nuestros estudiantes los hemos coordinado en diferentes horarios, para los dos turnos y creemos que será provechoso para todos".

En cuanto a esta programación anual que realizan, destacó: "Se llevan a cabo talleres, charlas, muestras, en las cuales participan nuestros estudiantes, guiados por docentes de la institución y por otros artistas invitados. Es una oportunidad en la que damos a conocer el perfil de nuestra escuela, los contenidos y capacidades que van haciendo capitalizando nuestros alumnos y a su vez, con alguna arista cultural diversificamos el aprendizaje, también para interés de los vecinos y las familias".

Emili comentó que "el lunes se había previsto la Maratón por el Arte, pero debido a la lluvia tuvimos que postergarla. Estamos evaluando si todavía podremos realizarla esta semana o quedará pendiente para la próxima oportunidad. No obstante, tuvimos una charla de alimentación saludable y se dieron talleres de danza".

El 18 de octubre tendrá lugar la Peña, sobre lo cual el rector comentó: "Comenzará a las 21:00. Tenemos la participación de diversos artistas, una excelente calidad musical y de baile sobre el escenario. Nos preparamos para recibir a los vecinos y gente de la zona, a pasar una muy linda noche. La entrada anticipada tiene un valor de $3.000, en puerta costará $3.500, y los menores de 12 años pagan sólo $1.800. Tenemos un espacio con capacidad para 300 personas, por lo que si adquieren su entrada será mucho mejor. Nos interesa brindar comodidad, y un buen servicio de cantina, que estará a cargo de la Cooperadora. Se van a vender choripanes, empanadas, bebidas, pastelitos y otras elaboraciones dulces, ya que el espectáculo se presta para acompañarlo con el mate".