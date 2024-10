Rompiendo una vidriera, un Ciervo Axis ingresó a una tienda: el ejemplar murió por las lesiones -VIDEO

En la tarde de este viernes, un cérvido irrumpió en un comercio ubicado en Los Constituyentes 2030 de Crespo, distante a algunas cuadras de la Ruta 131.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la propietaria de "Belupa", Mirna Krause, relató: "Tengo una tienda de ropa infantil y pegado está mi casa. Justamente alrededor de las 18:00 estaba en casa y siento un estruendo, como si se derrumbó algo y ruido a vidrios. Pensé que un auto se había incrustado en el negocio o que se había caído el espejo del probador. Fueron mis dos suposiciones, nunca imaginé que al abrir el local, me encontraría con un Ciervo Axis. Estaba metido en el probador, herido. Lo primero que atiné fue a cerrar una puerta corrediza que comunica con nuestra vivienda, como para que no se me entrara y llamé a mi marido, pensando que de alguna manera íbamos a tener que poder sacarlo. Pero en realidad, salió sólo, asustado, estaba con varios cortes".

"Rompió la vidriera y también los maniquíes al caerse -a uno se le rompieron los dedos-, me manchó con sangre parte de la ropa. Fue algo insólito y ahora tenemos que reponer y reacomodar, pero lo importante es que no había nadie. Podrían haber estado mis chicos o los que vienen a comprar y uno no sabe cómo va a reaccionar un animal asustado y en esas condiciones", resaltó la mujer.

"Sé que en principio fue hasta el arroyo. Estaba muy lastimado y después me dijeron que se murió", indicó Mirna en relación al triste desenlace del Ciervo Axis que ingresó a su tienda.

En cuanto a la continuidad inmediata, manifestó que "por ahora le pondremos unos cartones duros con cinta al agujero, porque en el negocio donde nos hicieron las aberturas no tienen en stock, así que en la mañana del sábado estaremos averiguando en una vidriería. La idea es ponerlo cuánto antes".

"Yo no había visto ninguno por acá. Sí a mi marido se le atravesó uno en la ruta, pero uno lo asocia al campo. Nunca supe que estuvieron en la ciudad digamos", afirmó la comerciante.