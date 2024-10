Bizarrap le dió una grata y emotiva sorpresa a joven entrerriana

Candela fue beneficiaria de un destacable gesto que tuvo el exitoso referente de las famosas creaciones musicales de estos últimos tiempos. Radicada en Seguí -departamento Paraná-, es fanática de Vélez Sarsfield -al punto que lo lleva tatuado-, y no pierde oportunidad de viajar para alentar desde la cancha al club de sus amores.

Sin embargo, esa pasión futbolera, a veces conlleva sinsabores. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Candela relató: "Soy de Vélez desde chiquita. Mi tío me hizo hincha de estos colores y a los 11 años me llevó por primera vez a la cancha, cuando habíamos salido campeones del Torneo Clausura 2011. La cancha explotaba, jugábamos contra Racing. Fue una emoción muy grande para mí y desde ahí me enamoré. Hace poquito, en el partido contra Racing (a principios de octubre), viajé a Buenos Aires y voy a buscar una camiseta de edición limitada -que no la conseguía por ningún lado- y tenía justo los colores del Seguí Futbol Club -equipo del que yo soy hincha en mi ciudad-; pero era de Vélez. Era una camiseta en conmemoración de José Luis Chilavert. Cuando llego al estadio, me pongo esa camiseta y me saco la que tenía puesta y la guardo en una bolsita. Terminó el partido -re contenta porque habíamos ganado-, vuelvo para el polideportivo de Vélez, que es ahí donde nos reunimos antes y después de los partidos, y resulta que voy al baño, de ahí al sector de las parrillas y entré a desesperarme porque la bolsita no estaba por ningún lado. La busqué por cada rincón, pregunté a todos, a los de seguridad, al chico que está en los baños, a mis amigos -que estaban esperando para guardar todo en el auto de un amigo, y yo justamente quería guardar esa camiseta que me había sacado en mi mochila-, pero nada. Fue un descuido, habrán sido unos minutos que yo no presté atención y lo cierto es que no estaba más. Es rarísimo, porque en el Polideportivo he dejado hasta mi teléfono todo el día cargando batería y nunca te sacan nada. Es como siempre decimos, Vélez es familia, podés dejar tus cosas y no pasa nada. Pero bueno, esta vez me tocó".

La joven prontamente apeló a las redes sociales, para canalizar su frustración por lo ocurrido, pero principalmente pidiendo algún dato para dar nuevamente con la camiseta. Candela relató: "Primero le pedí a un amigo que publique en Twitter, porque su cuenta tiene mucha difusión. Tuvo un montón de reproducción, pero no apareció nada en concreto. Entonces a los pocos días, todavía me quedaba la impotencia de lo que había pasado y decido contarlo yo, por lo menos para que esa persona que se la apropió, sepa lo que significaba para mí. Se volvió bastante viral. Incluso vi una publicada en venta en Marketplace y me pareció mucha coincidencia, por lo que le escribí a quien la ofrecía, pero no obtuve respuesta. Estaba casi rendida con la posibilidad de poder recuperarla. Un día me levanto de la siesta y veo que tengo un mensaje directo en Twitter. Y cuando entro, veo la sigla 'bzrp' (Bizarrap) y el logo de cuenta verificada. Era oficial, no lo podía creer. Dudaba que fuese una joda, pero entré a sus otras redes oficiales y era él. Me estaba ofreciendo una camiseta suya. Me dijo que lo había puesto mal la situación de que me la hayan robado y como muy fanático de Vélez que es, me quería enviar su camiseta".

"Es la misma camiseta que la que me desapareció. La mía era sin sponsors y a él se la había dado Lucas Prato. La verdad que yo no lo podía creer. Sentía que era irreal todo lo que estaba pasando: que alguien como Bizarrap me escriba -teniendo la fama que tiene, aunque sé que él está re pendiente siempre de todo el mundo de Vélez y que maneja sus cuentas-. Que me ofrezca su camiseta de edición limitada y que además tiene el plus de venir de Lucas Prato, con todo lo que significa para nuestro club", contó con emoción la joven entrerriana.

"Ha sido súper amable y muy atento conmigo. Más allá del regalo súper valioso para mí, en las comunicaciones me decía 'bancame que estoy en el estudio, voy a grabar todo el finde, por si no te contesto enseguida', que habla del respeto que tiene para quienes lo seguimos. Yo sabía que estaba trabajando en una session con Leire Martínez, que era la vocalista de La Oreja de Van Gogh, y no podía creer que estuviera también pensando en hacerme llegar la camiseta", destacó la joven de Paraná Campaña, fans de sus creaciones.

Regalo extra

"Le conté que yo lo sigo desde el 2018. Todavía no había sacado su primera session y yo ya lo seguía. Le conté toda esta historia de lo que me pasó y lo que me gusta su trabajo, sus videos y las cosas que sube relacionadas al freestyle", dijo la veinteañera, al revelar que "también me mandó una remera de su colaboración con Adidas, a la que le escribió 'Para Cande con cariño y me la autografió".

El envío más esperado

"Me dijo que se encargaría de todo su asistente y me pidió mi dirección. Cuando se hizo el envío por Correo, me mandó el comprobante, para que yo siga el envío en forma virtual y que en 4 a 7 días lo estaría recibiendo. Y fue mucho antes, ese mismo día de la semana pasada me llegó", confirmó denotando mucha alegría.

Ya abrazando con emoción sus camisetas, Candela resaltó: "Me emocionó que él, teniendo millones de dólares y el éxito en toda su expresión, tenga la humildad para hacerse un tiempo para estas acciones. Como seguidora no me sorprende, sé que es así, pero es bueno que se sepa que Bizarrap no se cree diferente o más que nadie".

Candela afronta con esperanza un problema en su visión

La seguiense -de 25 años- conmovió a Bizarrap también por su lucha en materia de salud: "Llevo 10 cirugías en la vista, entre ellas dos trasplantes de córneas. Tengo una enfermedad autoinmune, que no tiene cura y que afecta a todo el ojo. Tengo también válvulas colocadas, que regulan la presión ocular, pero la complicación principal es en las córneas y por eso me tengo que volver a operar".

"Estoy con medicación, que me inyectan cada 15 días y eso seguramente va a ser de por vida, porque es lo que mantiene mi enfermedad dormida, digamos, sin avance. Me están arreglando el daño que produjo mientras estuvo activa. La estoy tratando desde septiembre de 2019. Empecé en Santa Fe y me derivaron a Buenos Aires, porque hay pocos especialistas para mi diagnóstico. Ahora estamos en la lucha -como siempre-, con la obra social y la burocracia de los trámites vinculados a la salud, pero bueno. Se hace todo, porque es una cirugía bastante costosa la que me tengo que hacer -entre 10 mil y 12 mil dólares-. Tengo varias etapas judicializadas, la mayoría de los Amparos me salieron favorables, incluso uno llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el fallo fue en mi beneficio. Todo lleva tiempo, un desgaste, los tiempos de la justicia y de la medicina, que no son los mismos tiempos de los pacientes".

"Ojalá ya me pueda operar y pronto volver a estudiar", expresó al dar cuenta que estudiaba Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, cuando le detectaron la enfermedad ocular. "Tuve que abandonar por esto, pero hoy estoy ansiosa por volver a estudiar y tener una vida un poco más independiente", concluyó.