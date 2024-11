Villaguay salió del sistema nacional de multas: "Es desventajoso en municipios sin radares para fotomultas"

Luego de que la Municipalidad de Nogoyá confirmara a FM Estación Plus Crespo que se desvinculó del Sistema Nacional de Multas, también operó lo propio en el municipio de Villagauy, cuyas autoridades incluso habían gestionado con antelación esa misma acción a nivel nacional, sólo que se puso operativa la medida en forma más reciente. Es otra Administración Municipal entrerriana que pone fin a esa situación que cosecha descontentos y acciones judiciales en los conductores que pretenden alcanzar la Licencia Única de Conducir.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villaguay, Florencio Montiel, explicó: "Hace aproximadamente dos meses y algunos días más, que decidimos remitir una Carta Documento a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para desvincularnos del sistema de interjurisdiccionalidad del cobro de multas. Lo hicimos hasta con anterioridad al municipio de Nogoyá, pero los tiempos fueron otros, hasta hubo que hacer una serie de llamados telefónicos, expresar recaudos legales, ser insistentes, en que el organismo cumpla con la cláusula de rescisión. Los convenios que se firmaron con todos los municipios, establecían que había que notificar con un mes de anterioridad la desvinculación, y es lo que efectuamos, aunque fueron un poco reacios a la medida; siendo que el acuerdo es claro en el sentido de la unilateralidad y sin fundamento que existe para concluirlo".

"Consideramos que no era justo para los ciudadanos de nuestro municipio y por el contrario, una necesidad el darnos de baja, atento a los numerosos inconvenientes que empezamos a tener. Se vio afectado el normal otorgamiento de los carnets e incluso los fallos de la justicia, disponían la liberación de la Licencia, por supuesto con gastos, honorarios y costas para el municipio. Eso hizo que se determine y tramite la baja definitivamente. Los conductores pedían el libre deuda y le aparecían todas las multas que tenía en otras jurisdicciones, debiendo abonarlas automáticamente para poder gestionar la renovación de Licencia. En la mayoría de los casos, ni siquiera se habían enterado, no fueron notificados de manera fehaciente y demás irregularidades. Ahora ya les aparece ficha limpia, con lo cual tramitan su carnet, sin que las multas desaparezcan, sino que avanzarán en el tiempo y con el trámite que corresponde", afirmó el funcionario.

Concretamente sobre la incidencia de la decisión en términos administrativos y económicos, Montiel analizó: "Es desventajoso en municipios sin radares para fotomultas. Les sirve a los que en sus accesos tienen el dispositivo electrónico, o cuando los bordea una ruta importante, porque generan una cantidad enorme de multas; pero no a las comunidades que labramos una cantidad moderada a mínima. Entonces, un conductor se encuentra con 'un choclo' de infracciones -por decir-, tres millones de pesos y no lo puede creer. Es totalmente injusto tener que de inmediato abonar sin ninguna defensa. Cuando nosotros empezamos a estudiar el tema de la viabilidad de salirnos de la interjurisdiccionalidad, por un lado descartamos que no perdíamos equipamiento ni capacitación ni nada de eso, porque opera por otro convenio diferente. Cuando pusimos sobre la mesa los pro y los contra del sistema, le planteé al intendente, que para que a nosotros nos pueda 'servir' o brindar un cierto beneficio, tendríamos que poner tres radares, uno en cada acceso del pueblo. De esa manera, sí económicamente se justificaría. Tener un radar que genere multas, genere multas, entonces iríamos cobrándonos. Como no tenemos ni apuntamos a ese sistema recaudatorio, no tiene sustento sostenerlo. Estamos cobrándole las multas a nuestros vecinos, para que la plata se la lleven municipios de otras provincias".

"Insisto, para los municipios que no tienen sistema de fotomultas, que no poseen fotoradares, que es lo que propicia un permanente y constante labrado de actas, no se justifica", remarcó el secretario de Gobierno.

La masa de conductores de Villaguay celebró la decisión de su gobierno local, sobre lo cual Florencio Montial comentó: "La gente lo ha tomado para bien. Nunca tuvimos intenciones de causar los problemas que hubo, considerábamos como gestión que nuestros ciudadanos tenían razón -porque es un sistema anticonstitucional-, no se puede prohibir librar un permiso de conducir por tener una multa, sino convierte en rehén al infractor. Y cuando se fueron dando los recursos de Amparo, se lo planteábamos a la Agencia Nacional de Tránsito, y hacía oídos sordos a esas sentencias, que conllevaron a que como municipio terminemos pagando los platos rotos. Hemos tomado la decisión y así seguiremos adelante", concluyó.