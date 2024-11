Arrasó con 4 bolardos del acceso a Crespo, en auto prestado

Estación Plus Crespo

En la noche del jueves, una seguidilla de bolardos que separan la calzada vial de la peatonal, fueron dañados por un automovilista. "Son bolardos de hormigón, que se encontraban sobre el carril de salida de la ciudad, a mano derecha. Tres de ellos fueron arrancados y uno prácticamente tumbado", refirió a FM Estación Plus Crespo el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, al dar cuenta de las consecuencias.

Si bien no hubo lesionados como para que amerite la intervención policial, habida cuenta de constituir un daño público (en perjuicio de la Municipalidad de Crespo) y en sentido colaborativo, efectivos locales formaron parte de las tareas tendientes a aclarar la situación. El Jefe de la dependencia, indicó: "Alrededor de las 22:00, ante la convocatoria municipal, se acercó una motopatrulla hasta la zona del pórtico, constatando daños prácticamente totales en un automóvil. En el rodado no se encontraba persona alguna, sino que fue abandonado en el lugar. No obstante, a través del dominio se llegó hasta el propietario, siendo entrevistado por nuestro personal".

"Al auto se lo había sido prestado el titular. El conductor es un empleado del propietario, pudiéndose estar ambos individualizados. Igualmente asumió la responsabilidad de lo ocurrido", afirmó el funcionario.

El rodado fue retirado del acceso remolcado por una grúa. En tanto, Tránsito Municipal señalizó el sector afectado, a fin de evitar nuevos inconvenientes.

"Desde la Guardia Urbana Municipal se hicieron las actas correspondientes, mientras que desde la Comisaría efectuamos un informe, elevado al Juzgado de Faltas, a modo de complementar las actuaciones", sostuvo Roldán.