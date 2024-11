Violencia familiar: Denunció a su hija por maltratar a su nieto

Estación Plus Crespo

Una mujer quedó detenida en Córdoba luego de que su papá la denunciara por violencia contra uno de sus hijos (nieto del denunciante).

Todo habría sucedido en la capital provincial y ahora la Justicia está investigando para poder determinar la imputación a la madre del nene.

La supuesta víctima tiene ocho años y el abuelo materno observó que el menor tenía heridas cuando lo llevaba a fútbol. La mujer, además, estaba cuidando a una tía que también sería víctima de violencia.

La abogada del abuelo, Fernanda Alaniz, habló con Cadena 3 (en Crespo FM 90.7) y dijo que se trata de un caso muy particular y doloroso, en un contexto de violencia familiar que escaló en los últimos meses. "Es el papá de la agresora el que está actuando, porque la mamá se encuentra muy conmovida con la situación".

La historia inició en octubre, cuando los abuelos se acercaron al estudio de Alaniz para informar sobre las situaciones de violencia que sufría el niño. "Se hizo una primera denuncia debido a las agresiones y amenazas que recibían los padres del niño", agregó la abogada.

Sin embargo, a pesar de la gravedad del caso, no se tomaron medidas de protección inmediatas para el niño. "Esto generó que, durante un mes, el niño estuviera totalmente aislado y en manos de esta mujer. No se tomaron medidas de protección porque se aguardaba la intervención de la Senaf, que no está actuando en tiempo ni en forma. Entonces, hubo un mes en que el niño quedó aislado de la familia", detalló Alaniz.

El 15 de noviembre, la situación se tornó aún más crítica luego de una segunda denuncia. El niño logró escapar de la casa y pedir ayuda, afirmando que su madre lo iba a matar. "Fue terrible esta inacción", lamentó la abogada.

Tras su escape, el niño y su tía llegaron a un taxi e hicieron la denuncia en el Polo de la Mujer, donde permanecieron durante 13 horas hasta obtener una medida de protección.

Actualmente, el niño quedó a resguardo de sus abuelos por 45 días. "Fueron por lo menos entre seis y siete horas hasta que pudieron hacer la denuncia y después el resto de las horas se utilizaron para tomar algún tipo de disposición", dijo.

La fiscalía a cargo de Gerardo Reyes tomó acciones, incluyendo la detención de la madre. "El 15 de noviembre, que fue el día de la segunda denuncia, el nene tenía lesiones en la cabeza porque recibió un botellazo de hielo.

"Al llegar al Polo de la Mujer con las lesiones a la vista, fue así que se tomaron las medidas de resguardo. O sea, tuvimos que esperar que el nene vaya golpeado y con advertencias de que lo iban a matar para que realmente nos den una medida. A la fecha no se han realizado todas las pericias porque hay que aguardar el turno tanto de la Cámara Gesell", detalló Alaniz.

Por otra parte, la abogada adelantó que habrá más imputaciones e indicó que el niño dijo que fue torturado. "Ahora la fiscalía está haciendo una investigación porque se van a imputar a más personas. Lamentablemente, el niño relata que ha sido torturado. No puedo explayarme mucho más por el secreto de sumario, pero dentro de mis posibilidades confirmo que el niño fue torturado y que él manifiesta con nombre y apellido quiénes fueron las personas que le causaron este daño en complicidad de su madre", concluyó.