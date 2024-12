Con ladridos insistentes, su perra lo alertó de una visita inesperada

Una sorpresa poco agradable interrumpió el descanso de un vecino de San Benito, a plena luz del día. Se trató de la aparición de una serpiente real moteada (Lampropeltis holbrooki).

Walter, propietario de la vivienda, en diálogo con FM Estación Plus Crespo relató: "Eran las 15:00 del sábado, estaba durmiendo la siesta, cuando me despertaron los ladridos de nuestra perrita. Le llamé la atención desde la ventana, pero lejos de callarse, continuaba con insistencia y de una forma como que estuviera pasando algo en el fondo de casa. Me levanté con intención de calmarla o retirar aquello que la estaba inquietando de esa manera, pero fue allí cuando de repente me encuentro con que al costado de la puerta de acceso a la cocina, mi perrita tenía acorralada a la víbora. Inmediatamente la perra dejó de torear, por lo que era evidente que eso era lo que nos estaba avisando, siempre ha sido muy guardiana y territorial".

El hombre radicado en la zona oeste de San Benito -departamento Paraná-, agregó: "Nuestra mascota le hizo frente e intervine rápidamente. Podría haber sido una experiencia desagradable para cualquier chico del barrio", en relación a la popularmente conocida como "serpiente sal y pimienta".

Asimismo, Walter sostuvo: "Por lo que pude conocer después, no es venenosa y tiene hábito de hibernación; seguramente las temperaturas de estos días la hicieron salir de su letargo. Es una especie originaria de Estados Unidos, pero nuestro clima está favoreciendo su presencia en Sudamérica".

Afortunadamente, la aparición no trajo aparejada ninguna otra consecuencia.