Trabajadores de Salas de Juegos y Casinos reclaman urgente elección de un "Director Obrero"

Estación Plus Crespo

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, José Mariani, secretario General del Sedapper (Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos), reveló la situación que atraviesan: "Nosotros veníamos reclamando hace bastante tiempo, cada una de las inquietudes de los trabajadores de IAFAS, relevadas en los distintos casinos de la provincia. Fuimos trasladando distintas situaciones que estaban ocurriendo, pero como no encontramos respuesta, se decidió hacer una movilización de toda la provincia al IAFAS Central. Nos moviliza la situación en que se encuentran los trabajadores y cada una de las Salas de Juego, como así también los contratos de los privados, que no cumplen con el IAFAS Central y por ende, por decantación, sufren quienes desenvuelven una jornada laboral".

A modo de urgencia, señaló: "El IAFAS tiene una ley que funciona con tres funcionarios. El gobernador de la provincia ha puesto al Presidente, ha puesto el Director político y el Director Obrero, a partir del 10 de diciembre de 2023 está ausente, es un cargo vacío. Lo que pedimos -en carácter de urgencia ante la Justicia y también hemos mandado un anteproyecto administrativo-, es que convoquen en forma inmediata a elecciones y que todas estas cuestiones que canalizamos a través de la institución, se puedan hacer a través del representante de los trabajadores. El 10 de diciembre se va a cumplir una año, de que los obreros están sin representante.El IAFAS está funcionando con dos de sus funcionarios claves, en vez de tres, como dice la Ley. Me pregunto si realmente el gobernador quiere que el Instituto de Ayuda Financiera funcione con dos y no con tres, pero debería reformular la ley si es su intención. Parece que tiene miedo de que se lo controle; pero fundamentalmente, si habría Director obrero, estas cosas no estarían pasando y no estaríamos nosotros en la puerta del IAFAS reclamando por los problemas que están teniendo".

Por su parte, Gabriel Abelendo, candidato a ocupar el cargo de Director Obrero, manifestó a este medio: "La Ley es muy clara, habla de llamar a elecciones para representantes de los trabajadores. Quiere decir que cualquier compañero que trabaja en el Instituto, en planta permanente, contrato de servicio con estabilidad, puede ser candidato a este cargo en el IAFAS. José Mariani me convocó, me llamó, me puso el Sindicato a disposición y uno vuelve a agarrar fuerzas y nuevamente estoy en este camino de campaña, para que si Dios quiere y gracias a los votos de los compañeros, nuevamente integraría el directorio", dijo quien apunta a su tercer mandato de representación del recurso humano del organismo.

Con la mirada puesta en la sede existente en Crespo, Abelendo explicó: "La Sala de Juegos Crespo es una sala de IAFAS, que paga un servicio a un privado por el funcionamiento de esas máquinas tragamonedas".

Dando cuenta del tenso contexto que se vive en toda la provincia, aclaró: "Las Salas de Juego y Casinos están pasando un momento muy complicado, porque tenemos deficiencia en la parte edilicia, deficiencia en la parte de empleados, no tenemos la cantidad suficiente en algunos lugares para poder mantener un servicio acorde, no hay atracción para que la gente siga teniendo ganas de ir. Eso afecta, no solamente al compañero que trabaja, sino también a nuestros salarios, a nuestra productividad".

El juego online es una nueva sombra para las Salas de Juego y Casino, sobre lo cual Abelendo señaló: "El juego online afecta muchísimo, mucho, mucho, mucho. Por eso desde SEDAPPER le estamos pidiendo al IAFAS tener mejores controles, para saber cómo es el proceder de esos sistemas. Vemos que los números no son lo que nosotros pretendemos y me parece que si podemos controlarlo, bienvenido sea. A mejor control, aumentará la recaudación y con ello, los sueldos nuestros y la productividad también".

"Tenemos aproximadamente entre 100 y 130 compañeros afiliados a Sedapper y esa cantidad va creciendo, porque es un gremio que realmente se preocupa por los trabajadores. De hecho, nosotros estamos haciendo un reclamo que lamentablemente, otros sindicatos no lo han hecho. Este gremio, gracias a la conducción de José Mariani y al manejo de los compañeros que lo acompañan, hemos llegado a entregar un petitorio, pidiendo el urgente descongelamiento de los adicionales. Creemos que de esa manera no se puede trabajar. Lo único que están haciendo es avasallarnos y tocando nuestros sueldos, no podemos permitirlo, porque es un ente recaudador".

Acerca de la convocatoria de esta mañana, agregó: "Nosotros hoy estamos movilizándonos al IAFAS Central, para poder tener una conversación con el Presidente. Lamentablemente, no está el Presidente, pero bueno, vamos a tratar de entablar conversación con el Director político o el Gerente general. Le vamos a transmitir nuestros reclamos. Lo hacemos con respeto y educación, no vamos a hacer ningún daño ni nada por el estilo. Al contrario, somos compañeros de bien y hacemos nuestros pedidos a la altura de las circunstancias, apelando al diálogo, para llegar a solucionar los problemas de los trabajadores".

En cuanto a los reclamos edilicios, Abelendo apuntó: "El Sindicato ha estado recorriendo las Salas y tenemos problemas de que se nos llueven los techos, problemas con los aires acondicionados, en casos se han movido algunas bases y tenemos paredes que se están agrietando, hay temor de que tengamos algún inconveniente serio. No queremos lamentar ninguna víctima, esto preocupa a los compañeros. Hay salas de descanso totalmente deplorables y el Instituto a estos temas los tiene que manejar".