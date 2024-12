Crespo celebró la Inmaculada Concepción de María

Estación Plus Crespo

Desde hace varios años, el Campo de Deportes Yapeyú se convierte en el espacio elegido para que los creyentes católicos se reúnan en el atardecer, y celebren allí la Santa Misa, correspondiente a esta fecha tan especial.

La oración fue convocando a quienes se acercaron con antelación, para dejar al pie del altar un Rosario simbólico.

A instancias de la homilía, el Padre Simón manifestó: "La fiesta de hoy nos transmite una hermosa intervención de Dios en la vida de María, por el saludo del Ángel Gabriel: 'Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo'. La alegría de María no está en el recibir promesas de Dios 'concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás de nombre Emmanuel -Dios con nosotros-, sino que está en el cumplimiento de las promesas de Dios. 'Aquí estoy Señor, hágase en mí, según tu palabra'".

"Alégrate María, tú has sido creada para amar y ser felíz. Alégrate porque Dios te elije, te ama y te alaba a cada instante. No te define la soledad, la tristeza, la depresión, ni sobre todo el pecado. Te define tu condición de hija predilecta de Dios, llamando a la Santidad. María a diferencia de Eva, entiende el anuncio y la advocación a la que ha sido llamada, a pesar de no saber mucho cómo sucederán todas estas cosas. Por un lado, intuye por dónde se va moviendo esto; y por otro, se muestra dócil. Y continúa el saludo 'llena de gracia', que significa que María está vacía de toda clase de maldad. Es sin pecado, inmaculada", fue explicando el sacerdote.

El Padre Simón continuó: "Ante este saludo, María no sólo está sorprendida, sino también turbada. Recibe grandes elogios y honores. A veces se tiene el riesgo de despertar el orgullo, montarse sobre el caballo; pero ella en cambio, no se enaltece, sino que se turba. El saludo del Ángel le parece más grande que ella, porque se siente pequeña por dentro y esta pequeñez, humildad, atrae la mirada de Dios", apuntó al reflejar la importancia de replicar esta actitud en cada acto de nuestra vida cotidiana.

"El saludo termina diciendo 'El Señor está contigo'. Cuando eso sucede, ¿quién estará contra nosotros? Seamos valientes", alentó el párroco y agregó: "María fue inspirada por el Espíritu Santo y dice 'hágase en mí, según tu palabra'. Recoge así la alegría, la gracia y sobre todo la presencia amorosa de Emmanuel -Dios entre nosotros-. Su respuesta genera proyecto de vida, que nos salva y salva a toda la humanidad. El hágase de María, es compromiso con la vida y con la misión de Jesús. No hasta la muerte, sino hasta la eternidad", sostuvo el Padre Simón y reflexionó: "Los invito a todos, a poner su vida personal y familiar, bajo la protección de la Santísima Virgen María, en todas las circunstancias y existencias, aún en los momentos oscuros. Sabemos que el mundo está cada vez más rodeado de mucha oscuridad y necesitamos el mismo saludo del Ángel, sobre este mundo que está tan lastimado y herido. Necesita ser iluminado por la luz de Emmanuel -Dios con nosotros-. El glorioso patriarca San José, nos fortalezca para hacer a cada momento la voluntad de Dios; para que sigamos viendo discípulos y misioneros", afirmó.