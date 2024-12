"Pedimos que los festejos de Año Nuevo sean con empatía", insistieron funcionarios municipales de Crespo

Afiches fijos, folletería mano en mano, spots publicitarios, mensajes en redes sociales y publicidad rodante, fueron algunas de las estrategias comunicacionales por las que incursionó la Municipalidad de Crespo, para revertir el comportamiento que tuvo una parte de la comunidad durante la Navidad, en desaprensión con la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia sonora en la ciudad. Por estos días -además de esas vías-, los propios funcionarios de las áreas municipales inherentes, pregonan un llamado a la reflexión y recalcan la trascendencia de cumplir con esta normativa de convivencia, que rige desde hace 4 años.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Jefe de Tránsito y Guardia Urbana Municipal, Luciano Ríos, manifestó: "Estamos ajustando un poco todo lo referido a nuestra área y otras que trabajan en torno al 31, para que se revierta lo sucedido el 24. Estamos llamando a la concientización de la gente, a la empatía, a la solidaridad -que para tantas otras cuestiones Crespo ha sido un ejemplo-, y en este caso, pedir que no se tire pirotecnia sonora. Simplemente festejan unos pocos y la mayoría de la población la pasa mal. Quién no tiene un perro cerca, un familiar con problemas de salud, un adulto mayor a quien también le afecta. Cuando gran parte de la población la pasa mal, ya deja de ser divertido, como dice el lema de nuestra campaña".

"Empatía es una palabra repetida, pero tenemos que trabajar en ese sentido. Apunto a trabajar con los niños, que en muchas ocasiones es quien termina educando al adulto. El adulto es el que compra la pirotecnia, pero si a los chicos les mostramos el daño que realmente provoca esto, seguramente habrá un diálogo que lleve a pensarlo dos veces. Es una manera de frenar al adulto", comentó Ríos y agregó: "Desde hace 4 años que está la Ordenanza, se venía trabajando bastante bien, se notó en los últimos años que hubo un menor consumo, menos explosiones -tal vez porque la economía era distinta, en fin, hay distintos factores y a veces es difícil analizarlo-, pero estamos desarrollando acciones para disminuir todo lo que se pueda".

"De mi parte, pido a la población que se comprometa en dar aviso. Hay solamente dos locales habilitados para la venta de pirotecnia lumínica, se controlan a diario, pero si alguien detecta otro punto de comercialización, algún local en un barrio, nos sirve muchísimo que llamen a la Municipalidad. Que lo hagan con tranquilidad, no se expone a quien llama, ni siquiera es una denuncia, es un aviso que a nosotros nos resulta útil para ir a chequear y tomar las acciones que correspondan", indicó el Jefe de Guardia Urbana, quien ostenta el poder de policía de la Ordenanza vigente.

Por su parte, la veterinaria Andrea Colombara, explicó que "la explosión o estruendo, genera un cuadro de estrés, que lleva a que el animal busque escapar de ese contexto de sufrimiento. Siempre se recomienda a la familia que tiene una mascota, encerrarlos como para evitar que se escapen; aislarlos de los sonidos lo más que se pueda, con música o un ventilador que haga ruido".

Desterrando falsas creencias, la profesional se refirió a las "famosas gotitas" que algunos buscan en farmacias o veterinarias. Al respecto, se explayó: "Esas gotas producen solamente una mio-relajación. No son ansiolíticos, o sea que el animal sigue padeciendo el estrés, solo que no lo puede expresar. Ante el ojo del dueño, parece que su mascota está tranquilizada, pero en realidad la conciencia del animal sigue activa y el estrés se sigue desarrollando. Cuando sabemos que tenemos una mascota que pasa por estas situaciones durante las tormentas, la pirotecnia o ante otros ruidos fuertes, se recomienda asesorarse con su médico veterinario, para hacer un plan con una medicación especial. No se trata de sólo estas gotitas, sino que ansiolíticos -similares a los de uso humano-, pero que conllevan obviamente supervisión veterinaria, porque no dejan de ser drogas que van a incidir en órganos, por lo que el animal tiene que tener un chequeo cardíaco, hepático, renal y demás. Las gotas no son mágicas. Aconsejamos tratar de aislarlos de los ruidos y buscar una forma de resguardarlo".

"No todas las mascotas son iguales, por eso reaccionan diferente. A algunas el ruido fuerte les pasa desapercibido y hay otras que son muy sensibles frente a esto", dijo Colombara y agregó: "Es esencial también procurar que no escape, porque frente al miedo tienden a salir corriendo para donde puedan, la intención es huir de eso que los está afectando. Si hay ventanas de vidrio, tratar de poner algo entre medio, para que no se la choquen y se lesionen. Y si cualquier persona encuentra un animal que está huyendo, en estado de desesperación, que lo vemos con miedo corriendo por la calle, que en lo posible lo ponga a resguardo y a través de las redes sociales tratar de dar con los dueños.

Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, señaló: "Queremos concientizar sobre el daño que genera la pirotecnia sonora también en las personas con alguna hipersensibilidad auditiva o en adultos mayores que estén transcurriendo alguna enfermedad neurológica. Genera crisis de angustia, cuadros de estrés, que afectan el comportamiento de esa persona. Obviamente, deriva en un ámbito tenso en el entorno familiar, porque la persona afectada no puede procesar o le genera mayores inconvenientes este ruido, ya que lo percibe en una graduación mucho más elevada. Incluso en adultos mayores puede llegar a provocar un cuadro cardíaco, por el susto, que no sabe cómo interpretarlo. Son aspectos para pensarlo realmente al momento de tirar una pirotecnia. Un momento que para otros es festivo, estas familias lo están viviendo con un terror y un clima poco festivo en realidad. Invitamos a todos a ponerse en el lugar del otro, a cada uno contribuir a que los festejos sean posibles y en paz, con alegría, para todos".