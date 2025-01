Con la excusa del auto roto, estafaron a una mujer en $150.000

Le pidieron otro depósito por el mismo importe, lo que encendió el alerta de sospecha de la mujer. No obstante, ya había sido víctima de la primera operatoria. Solidaridad que cuesta caro.

Estación Plus Crespo

Una estafa se consumó, cobrándose una damnificada en Lucas González. Conocer la modalidad permite estar alerta, para no caer en este engaño. Con ese propósito, el Jefe Departamental Nogoyá, Crio. Insp. Cristian Koch, explicó a FM Estación Plus Crespo: "A instancias de formalizar la denuncia, una mujer manifestó que recibió un llamado telefónico a su línea fija, donde una persona se presentó como su sobrina. Por tratarse de un llamado en horas de la noche, no dudó en la veracidad de la comunicación. La llamante le hace saber que había sufrido una rotura en el auto y que se encontraba en la ruta".

La situación de inconveniente o emergencia planteada por parte de esta supuesta sobrina, facilitó que la mujer quisiera rápidamente ayudar, sin medir las consecuencias ni tomar recaudos. El funcionario explicó que "invocando este lazo familiar, esta desconocida le solicitó a la señora que llame al seguro San Cristóbal y que le tramite la asistencia de una grúa, suministrándole el número de teléfono al cual debía hacerlo. Ni bien cortó, la denunciante llamó, y le pidieron que hiciera un depósito de $150.000. Concretado el depósito, le pidieron que hiciera otro más, por el mismo monto, a lo que ya no accionó, sospechando del ardid".

Ninguna sobrina había llamado a la mujer, era inexistente la rotura de vehículo aludida. Efectivamente, se trataba de un engaño económico, que incluso pudo llegar a ser mayor. "Se están llevando adelante las investigaciones del caso", afirmó el Jefe de esa jurisdicción, e instó a "desconfiar de cualquier llamado que requiera transferencia de dinero. Es mejor cortar y corroborar por otras vías, para evitar un perjuicio patrimonial".