Piden juicio oral para Leonardo Airaldi por acopiar casi 30 kilos de cocaína

Según la calificación legal de los hechos, difundida por el sitio oficial de la Procuración Federal, le imputan el almacenamiento de estupefacientes, delito contemplado en el artículo 5°, inciso “c”, de la Ley N°23.737 y que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. También le atribuyen haber realizado actividades vinculadas al tráfico de droga junto a su empleado -aún prófugo-, Diego Roberto Torres, situación que quedó en evidencia con el almacenamiento de 29.491,81 kilogramos de cocaína.

La sustancia ilícita fue secuestrada el 10 de agosto de 2022 en el interior de la vivienda que alquilaba Torres en calle Solís al 600 de Puerto Gaboto, “bajo los designios de Airaldi, quien contaba con la estructura y logística adecuada para obtener un mecanismo eficiente dirigido a la exportación de la droga”, fundamentó el representante del Ministerio Público Fiscal.

“La prueba reunida durante la instrucción nos permite, con los alcances propios del estadio procesal, tener por acreditados los extremos fácticos que hacen a la posibilidad de reconstruir históricamente la materialidad del ilícito investigado, como así también la responsabilidad penal que le atribuimos al imputado”, remarca el titular de la acusación en su escrito, que también lleva las firmas de los fiscales coadyuvantes Milagros Traverso y Diego Orzuza Kock.

Mujer amenazada, droga bajo la cama

La denuncia presentada por una mujer respecto de amenazas con arma de fuego que habría sufrido por parte Torres en ocasión de un conflicto por la disputa de una vivienda lindera a la suya en la calle General López al 600 de Puerto Gaboto, motivó la apertura de una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

A raíz de esa presentación, la policía santafesina realizó inspecciones que permitieron confirmar que Torres se domiciliaba en calle Solís al 600 de la misma localidad, vivienda a la que acudía esporádicamente a retirar distintos insumos relacionados a su trabajo de puestero en la isla.

Luego, por orden de un juez provincial, el 10 de agosto de 2022 se concretó un allanamiento en la casa que habitaba Torres. Allí, debajo de una cama de dos plazas, se secuestraron 28 paquetes compactos de cocaína envueltos con cinta de embalar color azul, que en una de sus caras tenía una fotografía de un avión con la inscripción “Emirates”, y el sello “Qatar”.

Las pericias realizadas por la División Laboratorio Químico de la Policía Federal (PFA) confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso neto total de 29.491,81 kilogramos y un alto porcentaje de concentración, que se obtuvo a partir del análisis realizado sobre diez muestras tomadas de manera aleatoria.

El mismo día se constató que una camioneta Toyota Hilux, dominio AE787IU, estaba estacionada en la puerta de la casa, cuyo titular era Adrián Claudio Bruno. A esa persona se le formó causa por separado, y se formuló requerimiento de elevación a juicio parcial por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada.

Conexión en la isla

Al confirmar que Torres hacía tareas rurales y ganaderas en la isla, se dio intervención a la Policía de Seguridad Rural Los Pumas de Santa Fe que, a partir de observaciones e identificación de la zona de islas del río Paraná, permitió reconstruir que en ese tiempo se desempeñaba bajo las órdenes Airaldi.

El 6 de agosto de 2022, la brigada Los Pumas realizó “una minuciosa navegación desde la desembocadura del Río Carcarañá hacia el Río Coronda. Tras veinte minutos de navegación por el río Paraná aguas arriba hacia el este, se detectó una vivienda amplia de material, ubicada a cincuenta metros de las barrancas del río Paraná, en jurisdicción zona de isla de Diamante.

En el predio se levantaban corrales, ensenadas y potreros para la actividad ganadera. Al entrevistar a los lugareños, refirieron que ese sector pertenecía a Airaldi, y que aguas abajo del lugar se visualizaba el anclaje de una barcaza desconocida (hacia Puerto General San Martín), en horario nocturno y con movimientos calificados como “muy sospechosos”.

De Diamante a Puerto Gaboto y una pista para avionetas

Un testigo de identidad reservada relató ante los investigadores que en oportunidad de contactarse personalmente con Torres luego de enterarse que “compraba y vendía animales”, acudió a su puesto en la isla, pero que en un momento el puestero se puso nervioso tras recibir llamadas telefónicas y, al cortar, le dijo que tenía que “ir urgente a buscar ‘merca’ a Diamante”.

“Pensé que era una joda porque siempre hacía esas bromas y decía que tenía la ‘merca’ preparada, cuando se refería a la carne. Al regresar, vino con un paquete grande envuelto en cinta o bolsa de color negra. Yo estaba en su rancho, me llamó y me pidió que me acerque hasta la costa donde tenía su embarcación, y me dijo que tenía que llevar ese paquete hasta Puerto Gaboto”, narró el testigo.

Luego contó que Torres le pidió que lo acompañara. “Me di cuenta que no era joda. Le dije que no y me quedé en el puesto. Él se fue y tardó como dos horas en regresar. A su vuelta le pedí que me llevara a Puerto Gaboto. Desde ese momento empecé a mantener distancia. Al tiempo me entero del allanamiento que le hacen y le encuentran cocaína”, declaró el testigo.

Cuando los investigadores le pidieron precisiones sobre el lugar al que acudió Torres en Diamante, el testigo aportó que era la estancia de Airaldi. “Eso me dijo Torres cuando hablaba de su patrón. Incluso decía que tenía una pista como para que aterrice una avioneta”, agregó.

En ese contexto, se informó que “en integración del material remitido oportunamente por la fiscalía se destacó que, tras las diligencias efectuadas por la brigada Los Pumas, se determinó que el puesto de la isla de “El Pillo S.A.” donde trabajaba Torres, era propiedad de Airaldi.

Torres se encuentra prófugo y por datos que permitan su ubicación para su detención, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Programa Nacional de Recompensas, ofrece tres millones de pesos.

En el corazón de barrio Ludueña de Rosario

A lo descripto se sumó la causa afectada como prueba, de la cual surge que el 22 de julio de 2022, alrededor de las 3.20, en la calle Gorriti al 5600, pleno barrio Ludueña de Rosario, personal de Gendarmería Nacional detuvo la marcha de la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, dominio AD967HK, conducida Airaldi.

En el procedimiento, se secuestró material estupefaciente, numerosas armas, municiones, dinero en moneda nacional y extranjera, y seis aparatos telefónicos, que fueron peritados mediante extracción forense.

Ese análisis permitió la elaboración de un informe preliminar de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones Paraná de Prefectura Naval, en el que se advirtieron conversaciones relacionadas a la hipótesis criminal investigada.

A su vez, ese material fue objeto de otro estudio de la Dirección General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, el cual permitió la realización de un entrecruzamiento de la información extraída de los dispositivos, y un exhaustivo estudio de los datos obtenidos.

Un elemento que ponderó la investigación es que la camioneta Amarok utilizada por Airaldi fue identificada en otra investigación, cuando en diciembre de 2023 personal de la Dirección Investigaciones de la Policía de Entre Ríos la secuestró junto con una pistola y municiones que se encontraban en su interior.

Ese procedimiento se formalizó en el marco de una causa sobre narcotráfico y lavado de activos donde se le atribuyen distintos delitos a la banda liderada por Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”, que tramita el Juzgado Federal N°2 de San Martín, provincia de Buenos Aires.

De la información obtenida en las pericias telefónicas se hallaron chats entre Airaldi y el usuario agendado como “Sole Loza” (su secretaria personal), a través de lo cual se pudo acreditar que el vínculo entre Torres y Airaldi “excedió el desarrollo de actividades ganaderas en la isla, y tuvo por objeto comportamientos ilícitos vinculados al tráfico de material estupefaciente -junto con otros sujetos- que fueron evidenciados a partir de los diálogos recuperados en los teléfonos secuestrados”, explica la acusación.

Maple, lomo, novillo

Las conversaciones mantenidas entre Airaldi y Torres se desarrollaron con anterioridad al allanamiento en la vivienda de Puerto Gaboto. Y en esas transcripciones se destaca la utilización de términos como “maple”, “carne”, “lomo” o “novillo”, lo cual “desde la experiencia común constituye un recurso habitual para evitar la utilización de un vocabulario expreso al momento de referirse a sustancias ilícitas”, refiere el fiscal Rodríguez.

Algunos ejemplos se dan en las siguientes conversaciones transcriptas en el requerimiento:

*14 de junio de 2022:

-Airaldi: Qué novedades? Ok, todo tranki recién llegamos. Traer Maple chico para tener carne para nosotros, Gordo y lindo.

-Torres: Ok

*9 de junio de 2022: -Airaldi: Ok, por eso vení que hablamos bien personalmente. ¿Cuántos lomos te quedan?

-Torres: 4, 2 le tengo q llevar a jabi (sic)

-Airaldi: Ok

La causa también cita otros diálogos del imputado Airaldi con personas hasta el momento no identificadas, cuyo contenido resulta revelador de las conductas ilícitas desplegadas, en particular su modus operandi, nivel de ingresos provenientes del delito y medios logísticos con los que contaba, como ser lanchas y/o avionetas.

“Es posible afirmar que Leonardo Roberto Airaldi protagonizó actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, evidenciadas en el almacenamiento de 29.491,81 gramos de cocaína, quien contaba con la estructura y logística adecuada para obtener un mecanismo eficiente dirigido a la exportación de la droga, evidentemente frustrada por circunstancias ajenas a la voluntad de los imputados”, concluye el fiscal Rodríguez.

Requerimiento de elevación a juicio y planteo de incompetencia

Luego de que a mediados de diciembre de 2024 la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmara el procesamiento de Airaldi y rechazara un pedido de excarcelación formulado por la defensa, el fiscal Rodríguez formalizó el requerimiento de elevación a juicio. En el escrito, también solicita al Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Santa Fe que se declare incompetente para intervenir.

“Arribado a esta instancia del proceso, entendemos impracticable promover un enjuiciamiento oral y público en ámbito del Tribunal con asiento en esta ciudad, sin correr riesgo cierto de afectar el principio que prohíbe la doble persecución penal por un mismo hecho, o en su defecto, sin vulnerar la garantía del juez natural de la causa por no observar las causales de conexidad”, argumentó Rodríguez.

Al fundamentar ese pedido, el MPF sostiene que los hechos por los cuales se promueve el juicio oral respecto de Airaldi ocurrieron en el marco de la organización y financiamiento de actividades de narcotráfico que el Juzgado Federal N°1 de Paraná (Entre Ríos) ya le había atribuido junto otras personas en el expediente N°FPA 8194/2019 sobre infracción a la Ley N°23.737.