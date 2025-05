"Nada me va a devolver a mis hijos, pero el fallo me dio un pequeño alivio", afirmó la mamá de dos víctimas en Ruta 12

Pocas horas después que se conociera que la justicia halló penalmente culpable a Maximiliano Zapata, conductor sobreviviente de la tragedia ocurrida en Ruta 12, a la altura de Crespo; la madre de dos de las víctimas dialogó con FM Estación Plus Crespo, afirmando: "Con lo que dictó el Juez Brugo, estoy conforme. También conforme con el trabajo que han hecho mis abogados y el del otro chico lesionado también, Dres. Stratta, Morisconi y López Ciarroca. Actuaron en conjunto y bien, porque la verdad, no esperaba que le dieran 5 años y medio. Como no tiene hecho el análisis de alcohol, no tiene antecedentes, y todo eso. Pero le dieron eso y estoy conforme. Sé que el accidente de tránsito tiene penas de 3 a 6 años, más de eso no se puede pedir, me explicaron".

La mujer destacó que el habérsele impuesto casi el máximo de pena, implicará el cumplimiento efectivo en prisión, sobre lo cual agregó: "En estos días, seguro el abogado de él va a apelar. Porque lo que quiere, es que lo dejen en la casa. Me pregunto cómo va a ir a la casa después de haber matado a otros chicos y haber dejado herido al que iba con mis hijos, que incluso perdió la carrera de Policía por el accidente. También la dueña del auto, que iba con él, la dejó re grave. Todo eso me parece que cuenta; pero igual busca por todos los medios no ir a la cárcel. Inventa que lo tienen que operar, que le tienen que hacer masajes, que va al psicólogo y sigue con esas estrategias, para ir de nuevo a la casa. Espero que esto ya pase y tengo entendido que en este año ya iría a la cárcel".

Carina reveló que "lo primero que preguntamos es si podíamos pedir alguna pena para la propietaria del auto, que lo acompañaba a Zapata, pero nos dijeron que no, porque no es la que mató, no tuvo la culpa. Y bueno, tenemos que aceptar que las leyes son así. Encima re mintieron, porque ellos venían de Nogoyá, de ver a La Beriso. Pero el otro día, cuando le preguntaron en el juicio, dijo que él estaba en El Castillo junto con mi hijo. Y es una mentira eso. ¿Cómo hizo para ir a 133 a esa poca distancia? ¿Salió del caminito de tierra? Venía de Nogoyá y mintió".

La mamá de los hermanos Bertozzi, fallecidos en el siniestro vial, admitió que se quedó esperando un gesto de arrepentimiento del acusado y en tal sentido, reflexionó: "Lo veo re bien. Nunca me pidió perdón. Él lloraba delante del Juez, dice que desde que mató a los chicos, le cambió la vida. Si a él le cambió la vida, ¿cómo será la mía, que soy mamá de dos chicos ahora muertos?. Se hacía el que lloraba, que estaba arrepentido, pero es todo para no ir a la cárcel. Es un chofer profesional de turismo, no puede hacer lo que hizo. Tiene un cargo muy alto como para desconocer, no saber o comportarse así".

"Nada me va a devolver a mis hijos, pero el fallo me dio un pequeño alivio", afirmó Carina de Bertozzi. La mamá de los jóvenes de Tabossi, señaló que "él es un irresponsable y me deja tranquila que no siga matando gente en las rutas. Mi hijo venía bien por su lado, despacio y este tipo iba a 133 km/h, los agarra como si estuviesen parados. Entonces no dejo de extrañarlos, mucho, mucho, mucho. Imagínense, vivían acá conmigo. No es fácil, pienso que toda la vida los seguiré llorando, pero me alivia que le hayan dado condena. Estoy yendo al psiquiatra, a psicólogo, voy a Misa, todo me ayuda un poquito día a día. Creo también que la gente que me acompañó a las marchas, todo sirvió para hacer justicia por mis hijos y sus amigos".

