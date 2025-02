Sebastián Prediger inicia una nueva etapa en Unión de Crespo: "Estoy muy feliz y convencido de mi decisión"

El pasado viernes, el experimentado mediocampista Sebastián Prediger fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Unión de Crespo, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera luego de haber jugado en clubes de la AFA y en el exterior. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el futbolista crespense expresó su felicidad y convicción por la decisión tomada, aunque reconoció que no fue una elección sencilla.

"No fue una decisión fácil por muchos factores, obviamente que son de público conocimiento también, por tener posibilidades todavía de seguir jugando, pero bueno, hoy estoy muy feliz, muy contento, muy convencido también, disfrutando mucho de mi ciudad, del día a día, de mis compañeros y un montón de otras cosas que con el tiempo había perdido y estoy intentando recuperar", afirmó el mediocampista.

A lo largo de su carrera, Prediger ha demostrado su arraigo con su ciudad natal, a pesar de haber transitado por distintos equipos de renombre. En ese sentido, sostuvo: "Siempre intenté no alejarme tanto, ni siquiera del país, porque la cercanía con mi gente siempre fue algo importante para mí. Hoy, si bien pude haber seguido jugando incluso en Primera División, estoy muy feliz y voy a disfrutar esta nueva etapa en mi carrera".

El exjugador de Colón de Santa Fe recordó con orgullo su paso por el fútbol profesional, donde dejó una huella importante, no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional. "Miro atrás y no me arrepiento, estoy muy satisfecho. He tenido muchas conversaciones con compañeros y técnicos que incluso me han pedido que no deje, pero estoy convencido de lo que logré como futbolista y sobre todo de cómo me comporté durante mi carrera", expresó.

Sobre su llegada a Unión de Crespo, Prediger destacó la competitividad del torneo y el desafío que representa para él y su equipo. "Se han armado grandes equipos y sabemos que no será fácil. Quizá ahora, con mi llegada, Unión sea visto como un equipo a vencer, pero todo dependerá de lo que demostremos en la cancha", analizó.

En cuanto a la presión que podría sentir en este nuevo desafío, el mediocampista dejó en claro que siempre fue exigente consigo mismo: "La presión siempre es conmigo mismo, con el hecho de estar a la altura. Es un compromiso que adopté para este desafío y quiero dar un buen papel", aseguró.

Finalmente, sobre su participación en los próximos torneos, Prediger indicó que esperará la decisión del cuerpo técnico. "Estoy a disposición. Vamos a ver hasta dónde y cómo, porque por ahora solo hicimos la parte física. Pero yo estoy bien y agradecido con todas las posibilidades que me han brindado en mi carrera", concluyó.

Así, el experimentado volante inicia un nuevo capítulo en su trayectoria, con la intención de aportar su jerarquía y experiencia al equipo de su ciudad, en una etapa que, según él mismo afirma, lo encuentra convencido y plenamente feliz.