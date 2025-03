Falleció Geniol, el dueño de una icónica sanguchería entrerriana

Estación Plus Crespo

Lo Geniol es en una de las sangucherías más famosas de la provincia. El comercio ubicado en la 5 Esquinas de la ciudad de Gualeguay, se convirtió en la parada obligada de miles y miles de viajantes y “amigos” que solían comer el mejor sandwich de milanesa, cuando salían o ingresaban a Entre Ríos. Este sábado se conoció la triste noticia. Néstor Reinoso, Geniol, falleció luego de una complicación de salud tras ser intervenido quirúrgicamente unos días antes.

Lo Geniol está en el ingreso a la ciudad de Gualeguay, en la emblemática 5 Esquinas, sobre la ruta 12 a 234 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el modesto y “místico” lugar han pasado gobernadores, ministros, personalidades de la cultura y el espectáculo, hinchadas de fútbol, reconocidos empresarios y fundamentalmente los obreros.

Néstor Reinoso nació el 19 de noviembre de 1956 en el seno de una familia humilde y se convirtió en un referente desde que abrió su local el 7 de abril de 1977. Carismático, generoso y solidario, Geniol será recordado por muchos entrerrianos; cientos a los cuáles esperó con el local abierto, cuando regresaban a Paraná luego de ver un partido de Boca, River, Racing o Patronato por la noche.

Geniol, la catedral del sándwich de milanesa

“Es el clásico”, dijo sin dudarlo durante una entrevista, pero no quiso revelar la clave el éxito. “El secreto está en hacerlas con amor”, confesó entre risas. En lo Geniol se utilizan 400 kilos de nalga por semana. Llegan en cajas de un frigorífico de Gualeguaychú y allí empieza el derrotero.

Antes se cortaba todo a cuchillo lo que demandaba mucho tiempo. La familia y una de sus empleadas, Irene, se tomaban horas para cortar de manera prolija el bife. Luego compró una máquina similar a la de cortar fiambre que les facilitó el laburo.

Luego de cortar los bifes se los pasa por una tiernizadora. “Se hace todo para el día, porque no se puede dejar de un día para el otro porque el pan se despega”, aseguró a diario Uno, donde fue nombrada personalidad destacada del año en 2017.

“Geniol me bautizó una señora que le ponía apodo a todo el mundo, porque era un auténtico dolor de cabeza. Dicen, no me consta”, contó con picardía y cerrando un ojo este hombre grandote, detrás del mostrador de cerámicos, mientras envolvía un “simple” de milanesa para una pareja que está de paso, que detuvo su marcha para abastecerse y seguir viaje. Describir el aroma que emana del paquete recién cerrado transformaría a cualquier fundamentalista de la cultura vegana en un converso, o lo haría dudar de sus convicciones. “Silvia, mi esposa, cuida la calidad de cada sándwich. La carne, las verduras, todo está elaborado con mucho amor y respeto por el cliente”, recuerda Entre Ríos Ahora.

La fama del boliche no es casualidad. “El producto que se sirve es la mejor publicidad para nosotros”, y no es cuento. La calidad es la regla de oro en el parador.

La elección del pan también ha sido una historia de búsqueda y fidelidad. Después de pasar por varias panaderías, Geniol se casó, en términos comerciales, con Guerscovich. “Hace 20 años que estamos juntos”, reía al contarlo, brindando el pan perfecto y enorme para acompañar las exquisitas milanesas.

Néstor Gabriel Reinoso aseguraba que nunca buscaron el reconocimiento público y que “todo se debe al trabajo responsable”. Lo decía en un tono modesto y agradecido, mientras continúa trabajando, manteniendo viva la tradición de sabores que lo ha convertido en una insoslayable referencia gastronómica provincial.