All' Uso Nostro pone en marcha un "semillero" de bailarinas pequeñas

La danza italiana tiene su destacada representación en la ciudad a través de All' Uso Nostro, el cuerpo de baile de la Sociedad Italiana de Crespo. En este 2025, se coordinó una interesante propuesta para que el ballet vuelva a estar integrado por pequeñas, quienes tendrán una profesora precisamente surgida de las bailarinas mayores.

Nora Saluzzio de Chiappesoni, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Queremos que no se corte la existencia de All' Uso Nostro, porque tiene una trayectoria de más de 30 años. Se inició allá en el Centenario de Crespo y hemos trabajado en forma ininterrumpida. Las actuales integrantes están desde sus 6 ó 7 años y ya tienen más de 20, con lo cual se complican los ensayos, porque estudian y trabajan. En ocasiones no coinciden sus obligaciones con los horarios de ensayos, pero siempre nos las ingeniamos y con buena voluntad entre todas, nos organizamos".

"La idea es a partir de ahora hacer 'un semillero'. Están dadas las condiciones y la oportunidad, porque hay una chica -integrante del grupo- que se recibió de Profesora de Danzas Clásicas y Española, que se ofreció para ensayar con las más chiquitas. Tenemos que buscar sucesión del ballet, así que su propuesta es fantástica".

Haciendo extensiva a la comunidad la posibilidad de que las pequeñas interesadas se contacten y puedan integrar la nueva generación de bailarinas, Nora comentó: "No hay requisito especial, sólo ganas de bailar y compromiso. A partir de los 4 ó 5 años ya pueden comenzar, son clases gratuitas -que en estas épocas es un aspecto importante para los papás-, y nosotros le proveemos la ropa -quitando también que el traje de baile sea una limitación-; por lo que sólo pedimos cumplir con los ensayos, tener una constancia en la asistencia". De este modo, la Sociedad Italiana abre las puertas a la primera infancia, para formarse en danzas de la colectividad.