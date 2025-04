Fin de semana para vivir a pleno el 137° Aniversario de Crespo

En abril se están desarrollando diferentes atractivos sociales y culturales, enmarcados en la agenda aniversario de la ciudad, que está celebrando sus 137 años. "Va a ser un gran mes para la ciudadanía, con muchas cosas interesantes para asistir y disfrutar", anticipó Spreáfico.

Después de un exitoso "10º Encuentro de Acordeonistas – Osvaldo Chiappesoni", que emocionó y alegró la noche de viernes crespense, como así también la del público regional que se acercó; ambos funcionarios estuvieron dando a conocer a FM Estación Plus Crespo lo que se vivirá el 12 y 13 de abril.

Feria Crespo Emprende

En el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, se vivirán dos jornadas en las que emprendedores de la ciudad se estarán mostrando, dando a conocer y ofreciendo sus creaciones. El sábado a partir de las 16:00 y el domingo desde las 15:00.

"Nos estamos preparando desde distintas áreas del municipio, como así también los 54 emprendedores que nos van a acompañar este fin de semana. Desde marzo se está trabajando, y ellos ahora ya están elaborando y produciendo para los ofrecimientos de esta oportunidad. Es un espacio y momento pensado para las familias, porque hay peloteros, atractivos para la primera infancia, stands de interés para los más jóvenes, espectáculos, y gastronomía", comentó Vanina Schrooh, Subdirectora de Empleo y Emprendedurismo.

"Estarán distribuidos en el pabellón y en tres carpas estructurales. Habrá stands de distintos rubros y servicios, como bienestar y salud, decoración, cuadros pintados, velas, difusores, sahumerios, macetas, plantas y plantines, bijouterie, artesanías, tejidos (macramé), vitrofusión, orgones, gastronomía, panificación, pastelería, blends para mate y té, marroquinería, artículos en cuero, mates personalizados, impresión en 3D, mosaiquismo, indumentaria infantil, tejidos artesanales, manualidades recicladas, cestería nórdica, juguetes y muebles de madera y protectoras de animales", detalló la funcionaria.

Un gran atractivo es el patio gastronómico, "donde la gente encuentra desde comidas rápidas hasta platos más elaborados", comentó y agregó: "Todo esto acompaña el escenario, que tendrá show musicales en vivo el sábado en el atardecer, de Lucila Frank, Antonella Grasmick, Cony Medrano y Paula Pereyra".

Misa Criolla

En la previa a la conmemoración religiosa de "Semana Santa", el domingo 13 de abril, desde las 18:00, habrá un espectáculo especial en el Anfiteatro del Lago: "Se ofrecerá la Misa Criolla, a través de la interpretación del Coro Municipal del Centenario, con nuestra Orquesta Sinfónica y con la invitación a los Coros de las Iglesias de Crespo. Se interpretarán canciones populares de Argentina, de naturaleza religiosa y folclórica, emblemático espectáculo creada por el músico argentino Ariel Ramírez. Esperamos a toda la comunidad, porque será con acceso libre y gratuito; sabemos que nuestra gente gusta del folclore y qué mejor que poder vincularlo con el espíritu de fe de estos días", sostuvo Spreáfico.

Participarán: Grupo ‘Kairós’ (Libertador San Martín); Grupo Alabanza (Comunidad Cristiana Crespo); Banda de Jesús (Parroquia San José); Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo; Coro Municipal del Centenario y músicos invitados.

Deportes

Este sábado, desde las 13:30, seguirá la Copa Gurises, que organiza la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15. En nuestra ciudad jugarán: Sarmiento blanco vs. Cultural blanco (en el Predio ‘Mario Trembecki’), Unión blanco vs. Arsenal blanco de Viale (en el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’) y Cultural celeste vs. Unión verde (en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’).

Mientras que, este sábado desde las 14:00, habrá una nueva fecha del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquetbol, para las divisiones formativas masculinas. En esta ocasión, el Club Atlético Unión serán locales de Paracao en U11 ‘A’, U15 ‘A’ y U17 ‘A’.

El domingo, en tanto, desde las 13:30 se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, para las categorías Sub 17, Sub 20 y Primera. En nuestra ciudad, el Club Atlético Sarmiento será anfitrión de Unión Agrarios Cerrito, en el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’ de Unión.