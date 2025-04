Nancy Eichhorn sobre designaciones: "Que no entre en la tipificación penal, no quiere decir que no sea una irregularidad o presente algún grado de ilegalidad"

La Fiscalía de Coordinación confirmó la desestimación que en primera instancia efectuó la Fiscalía interviniente, respecto de una denuncia penal formulada por concejales de Más para Entre Ríos - Crespo en Marcha, por presuntas irregularidades en nombramientos efectuados en la Municipalidad de Crespo. El dictamen fundamenta que en la esfera penal no hay circunstancias que ameriten incursionar en esa vía, aunque no cierra la puerta a que podría ser material de debate en otros fueros. Desde el justicialismo de la ciudad, se confirmó a FM Estación Plus Crespo que trabajan en la presentación del planteo en otros ámbitos.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, la concejal Nancy Eichhorn, manifestó: "Como bloque valoramos y respetamos muchísimo el trabajo de la Justicia; lo que ha estado llevando adelante la Fiscalía en particular, que siempre se mostró pronta a dar respuesta y explicaciones de cómo iba el proceso. Nosotros desde el primer momento, y ante la sospecha de que pudiera estarse incurriendo en un delito, decidimos poner el planteo en manos de la justicia y estamos dispuestos a agotar todas las instancias judiciales, como corresponde. La Fiscalía dice que la designación de los cargos es una decisión política; pero hay ahí una cuestión fina de determinar si la decisión política de nombrar a determinadas personas, no entra en un incumplimiento de la ley. La Fiscalía nos explica y determina que no existe delito penal, que no puede entrar en la tipificación de los delitos penales; y también de bien claro, que igualmente puede existir una irregularidad administrativa, Literalmente lo manifiesta, que 'no quiere decir que no se encuentre prohibido en la órbita del derecho administrativo'. Entonces, que no entre en la tipificación penal, no quiere decir que no sea una irregularidad o presente algún grado de ilegalidad. Por eso, frente a este dictámen, presentamos la solicitud de análisis ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, para que cuando dispongan venir al municipio de nuestra ciudad, se incluya la revisión que corresponde a esta situación; que se preste especial atención a esto que nosotros realmente entendemos como un incumplimiento al artículo 190 de la Ley 10.027".

Nancy Eichhorn dejó en claro que avanzarán por los canales que sean pertinentes y necesarios para una acabada examinación de la circunstancia planteada: personas que desde su desempeño como concejal aprobaron a fines del 2023 el nuevo organigrama municipal, pasando a integrar la nueva gestión después del 10 de diciembre, precisamente en la estructura por ellos sancionada. En tal sentido, sostuvo: "Estamos evaluando y trabajando en las presentaciones. Aún no hemos acordado del todo los próximos pasos -al margen de la realizada en el Tribunal de Cuentas-, pero haremos lo que corresponde desde nuestro rol. Vamos también un poco observando la realidad. Ya el año pasado estábamos en conocimiento de que uno de los involucrados en esta denuncia, presentó la renuncia y no le fue aceptada por parte del Ejecutivo. Este año sale le noticia de una renuncia en otro contexto, entonces uno también va analizando los movimientos que se van produciendo y lo que se proyecta en torno a estas cuestiones, que generan repercusión y como que de alguna manera se intenta manejar la situación. Sabemos que la irregularidad está, entonces evaluamos en el grupo cuáles son los mejores pasos a seguir".

Desde una mirada política, la edil comentó: "Llama la atención. Las gestiones de gobierno radicales siempre se han caracterizado por tener un grupo de profesionales legales de renombre, un fuerte asesoramiento en ese aspecto y uno se pregunta ¿Cómo se les ha podido pasar por alto -si es que fuera- un error administrativo así?. Ellos mismos han iniciado juicios, presentado demandas y han sido críticos públicos de situaciones quizás en el mismo nivel o aún menos graves. En esos juicios no han podido sostener la acusación y resultaron vencidos. En esto seguimos asombrados de esa confianza en no volver hacia atrás para revisar".