Silvio Heinz: "Cierro una etapa, contento con todo el trabajo hecho durante estos años"

La Cooperadora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís llevó adelante la renovación de comisión directiva. Después de 9 años en la institución -7 en la presidencia y 2 en otro cargo de la comisión- Silvio Heinz, se aleja de la máxima responsabilidad. El presidente saliente manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Es una institución de la tercera edad, con lo cual demanda mucho trabajo diario. Hemos pasado distintas circunstancias; como una pandemia, que fue una época realmente muy difícil, muy complicada. Los familiares no podían ver a los abuelos, ni tocarlos, ni besarlos. Un tiempo muy triste, de decisiones críticas; y también ha habido que atravesar inflaciones; infinidades de cosas, que obligan a uno a demostrar su compromiso. Felizmente a todo lo hemos podido sobrellevar en estos 9 años y hemos mantenido el Hogar en orden. Hoy dí un paso al costado, agradecido con todo mi equipo de trabajo, que en cada propuesta me acompañó. Fui el presidente, pero siempre estuvo el respaldo de todos. Lo que se ha logrado es mérito conjunto y seguramente han quedado muchas cosas para hacer. Cierro una etapa, contento con todo el trabajo hecho durante estos años".

En lo que hace a las gestiones más recientes, Heinz comentó: "En este 2025 resurgió poder sentarnos a conversar la posibilidad de llegar a un acuerdo respecto de algo por lo que veníamos luchando desde hace mucho, que es una ayuda de parte de Salud Pública Provincial. He tenido contacto con el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco -nos conocemos personalmente, hemos dialogado sobre el tema-; y nos hemos reunido con el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; y el director del Hospital, Juan Pablo Schonfeld. Están las puertas abiertas y seguirá el diálogo con la nueva comisión. Voy a seguir apoyando este propósito pero desde afuera. La nueva presidenta de Cooperadora del Hogar se ha mostrado con interés, para que el sostenimiento sea un poco más aliviado. Lo que se ha conversado es que el hogar pase a PAMI, que lo maneje este organismo desde el Hospital. Habrá que ver cómo se hace el traspaso del personal y demás cuestiones, por las que las reuniones tienen que continuar".

En cuanto a la nueva comisión, Heinz apuntó: "Es una renovación prácticamente completa, son todos familiares de abuelas/os que están en el Hogar, por lo que intuyo que están comprometidos a seguirlo mejorando".

Nueva comisión

- Presidenta: Dra. Gabriela Miraglio

- Vicepresidente: Sergio Brauer

- Secretaria: Ana Kozel

- Prosecretario: Edgardo Humberto Heinze

- Tesorero: Osvaldo Aguiar

- Protesorera: Ana Cristina Nauz

- Vocales titulares: Silvina Bierig, Omar Lell y Griselda Müller

- Vocales suplentes: Mirna Lanza, Mabel Senger e Irene Gareis

- Revisor de Cuentas Titular: Jorge Kemerer

- Revisor de Cuentas Suplente: Elva Erhardt

- Colaboradora: Mónica Behler

"Los vamos a apoyar desde nuestro lugar, nuestra experiencia, como lo han hecho con nosotros quienes nos precedieron, con la sola intención de apuntalar hasta que ellos se introduzcan bien en el manejo de la institución y tomen su propio ritmo", agregó el presidente saliente.

Haciendo público sus deseos, ya transmitidos personalmente a quienes asumieron el nuevo desafío, Silvio Heinz expresó: "Sólo les pedí que traten de mantener la imagen de la institución, las referencias en el lugar donde se encuentra, que no decaiga el aprecio y el respeto que la comunidad le tiene. Que trabajen con rifas, ventas, con infinidades de propuestas que se le pueden ocurrir durante cada año. Hay actividades fijas como la Gran Campaña del Pañal o invitaciones donde se le ofrece a la Cooperadora explotar una cantina y demás, pero siempre valorando el acompañamiento de la comunidad, que es muy bueno. Mi pedido es que siempre prioricen atender bien a los abuelos, mantener la institución en lo más alto, defender la bandera de su fin social. Infinitamente agradecido con todos los que han sumado su granito de arena", concluyó.