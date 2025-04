Futbol de Paraná Campaña: Cultural se quedó con el clásico de Crespo y Unión goleó en casa

En el clásico crespense, la Asociación Deportiva y Cultural se impuso con autoridad ante Sarmiento por 4 a 0. El encuentro se jugó en cancha de Cultural. Los goles fueron convertidos por Andrés Gasparini, Gustavo Gauna, Daniel Duarte y Jerónimo Rodríguez.

Sarmiento Crespo - Foto: José L. Dalinger

Por su parte, Unión de Crespo también celebró con una victoria categórica al vencer como local a Unión de Viale, también por 4 a 0. Los tantos del equipo crespense fueron obra de Lautaro Osuna, Mauro Silva —autor de un doblete— y Joaquín Ríos.

Unión Crespo Vs Unión Viale - Foto: Prensa Unión Crespo

Resultados Zona Sur:

Posiciones Zona Sur:

Zona Norte

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas 1 vs. 2 Independiente FBC de Hernandarias

Atlético Hasenkamp 3 vs. 0 Asoc. Diego Maradona de María Grande

Club Sauce de Luna 1 vs. 2 Juventud Sarmiento de Hasenkamp

Atl. María Grande 5 vs. 0 Deportivo Bovril

Atlético Hernandarias 0 vs. 1 Litoral de María Grande

Posiciones Zona Norte

Próxima fecha

Zona Sur

Unión de Viale vs. Sarmiento de Crespo

Unión de Crespo vs. Cañadita Central de Seguí

Seguí FBC vs. Cultural de Crespo

Viale FBC vs. Arsenal de Viale

Deportivo Tabossi vs. Unión Agrarios Cerrito

Zona Norte

Independiente FBC de Hernandarias vs. Asoc. Diego Maradona de María Grande

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas vs. Club Sauce de Luna

Deportivo Bovril vs. Atlético Hasenkamp

Juventud Sarmiento de Hasenkamp vs. Atlético Hernandarias

Litoral de María Grande vs. Atl. María Grande