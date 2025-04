Cobros indebidos fueron aclarados en el Concejo Deliberante

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante -presenciada por FM Estación Plus Crespo-, una situación de cobros indebidos fue expuesta; a instancias de pedir la oposición detalles de la investigación que avanzó en los ámbitos administrativos, en los cuales se formalizó un acuerdo de devolución. Por su parte, la explicación de Anibal Lanz conllevó un fuerte mensaje político.

En uso del Art. 44 -que permite a los ediles expresarse sobre temáticas no contenidas en el Orden del Día-, la concejal del Frente Más para Entre Ríos, Silvia Ledesma, planteó: "En virtud de una reciente publicación de la revista Análisis, que da resultados de una auditoría realizada por la Caja de Jubilaciones de la Provincia, han tomado estado público más de 200 casos de presuntas incompatibilidades en el cobro de haberes jubilatorios, por parte de personas -que de forma simultánea-, percibían el sueldo proveniente del Estado. Entre los nombres mencionados figura un actual integrante de este Honorable Concejo Deliberante, quien había desempeñado funciones en la Administración Municipal anterior, pese a estar acogido al Régimen Jubilatorio. Dicho informe señala que esta situación generó una deuda importante en el organismo previsional, que estaría siendo saldada mediante un acuerdo de pagos mensuales".

Desde una mirada política, añadió: "Desde el bloque de Concejales del Partido Justicialista consideramos que por respeto a esta institución y en compromiso con la transparencia, sería valioso que la persona aludida pudiera -si así lo desea-, dar las explicaciones correspondientes que considere. Creemos que sostener la confianza pública en el accionar de este Cuerpo, no sólo implica el cumplimiento de normas, sino también el resguardo de la ética y el prestigio del Concejo, valores que debemos honrar en cada uno de nuestros actos. Este pedido se formula sin ánimo de juzgar ni de generar controversia, sino en el entendimiento de que los representantes del pueblo debemos ser los primeros en darles cuenta".

Seguidamente, el concejal del Frente Crespo Nos Une, Anibal Lanz, manifestó: "Había ocurrido un error en la anterior gestión y percibía el sueldo. Ese error (su reparación) fue acordado en su momento. Llevó varias notas y demás, hace más de un año eso, no es ahora ni es novedad. Está acordado, se me está descontando, se está pagando. Lo voy a pagar como lo hago, dando la cara a todos los que están acá presentes y a todos los que no. No tengo problema en decir que es un error; cosa que no todos pueden hacer lo mismo, de lo que han cobrado demás o gastado, y han invertido y se han puesto el bolsillo lleno. Yo lo estoy devolviendo. Quisiera que también todos aquellos que aluden a mi persona, -que me hago cargo de lo que pasa-, en el momento que tengan que decir y devolver, hagan lo mismo. No que digan que sigue el juicio, sigue el juicio y pasan los años, y la ciudad, el país y la provincia, no reciben un peso. Por favor, pido que cuando hagamos una alusión personal, también dejemos en claro todas esas personas que por ahí, por alguna causa u otra, ni se hacen cargo, ni se dan por aludidos", concluyó.