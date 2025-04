Tras un exitoso trasplante, lanzó una actividad semanal de concientización

El crespense Gonzalo Velázquez es protagonista de una historia de perseverancia, superación y también está demostrando que las dificultades se pueden capitalizar en acciones productivas y positivas.

Poco antes de cumplirse dos años de su trasplante de riñón y páncreas, del cual obtuvo el alta médica en tiempo récord, generó el espacio "Mi vivencia con Diabetes", un momento semanal para adquirir conocimientos, informarse a través de profesionales y compartir testimonios que ayudan a comprender la enfermedad y acompañar mejor a quienes lo atraviesan.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Gonzalo contó: "Gracias a Dios, el trasplante me cambió la vida y puso fin a todo lo que fui pasando durante 20 años con diabetes, problemas renales, y las complejidades que producen. Viendo la necesidad que tiene mucha gente, que por ahí no tiene posibilidades de llegar a un doctor para despejar sus dudas, es que decidí hacer todos los martes a las 20:00 un vivo de Instagram. En los encuentros contamos con distintos profesionales y también quienes nos cuentan sus experiencias como pacientes con diabetes. Desde hace muchos años tenemos un grupo de WhatsApp, en el que pacientes compartíamos información, artículos periodísticos o nos hacíamos consultas, pero me pareció interesante hacer una actividad presencial. Los médicos están con mucho trabajo, tienen sus agendas de ocupaciones, se complica garantizar el traslado hasta un salón y demás, por lo que hasta incluso siendo más práctico para el público, optamos por hacerlo a través de Instagram. Las redes sociales es algo que está al alcance de la gente en sus casas, entonces es más cómodo tomarse una horita para hablar de salud, para conocer lo que los profesionales tienen para contarnos. La medicina ha avanzado mucho, hay conceptos que han cambiado, es interesante saber las muchas opciones que están disponibles cuando uno recibe el diagnóstico, y sobre todo saber cómo prevenir la enfermedad, a qué síntomas estar atentos, qué estudios hay disponibles, entre otras cuestiones".

En cuanto a la dinámica, el crespense explicó que "la participación es libre. La gente puede preguntar si algo en particular le interesa o no comprendió bien. Nosotros leemos la pregunta en vivo, y el profesional responde. Incluso también se produce un muy rico intercambio cuando hay testimonios, porque no todos lo viven igual, pero hay cosas en las que uno se ve reflejado habitualmente o quiere conocer cómo otro lo atravesó. El apoyo en términos de contención es súper importante".

Velázquez sostuvo que "por ahí cuando no tenemos la necesidad, no nos interesa informarnos", afirmó en relación al comportamiento general de la ciudadanía y agregó: "Pero cuando algún allegado o nosotros mismos presentamos el diagnóstico, estamos ávidos de que nos respondan todo. Entonces, el objetivo de estos vivos de Instagram es cambiar ese hábito, lograr que la mayor cantidad de personas está aunque sea mínimamente informada sobre la diabetes, para que pueda cuidarse, controlarse, ayudar a otros. Antes éramos 2 personas cada 10 con diabetes, las nuevas estadísticas revelan 4 de cada 10 en Argentina. Entonces, está bueno tener conocimiento. ¿Qué pasa si voy muchas veces al baño, ó si tomo mucho líquido? ¿Son señales, es una alerta? ¿En qué valores preocuparnos? porque sino una persona ve una medición de 200 y quiere salir corriendo. Este es un espacio muy ameno, cotidiano, de fácil entendimiento para todos y son bienvenidos los que estén interesados en escuchar, preguntar, aprender. A veces hay información sobreabundante en Internet respecto de todas las enfermedades, pero no todo es real, no todo está actualizado, muchas veces eso confunde al paciente o a su familia".

"Nutricionistas, cardiólogos, todas las especialidades médicas son muy importantes. Y fundamentalmente hay una tendencia a apoyarse en la disciplina de la psicología. Necesitamos de todas las herramientas para justamente no sufrir esa etapa de pacientes diabéticos, no pensar que somos bichos raros, entender que existen ciertos cuidados pero podemos desarrollar una vida normal y cómoda. Bienvenidos y agradecidos a todos los profesionales que se quieran sumar con su aporte de una horita. Y desde ya, invitados todos los que deseen ser público y partícipes de estos vivos de Instagram", aseguró.