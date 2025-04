Rogelio Frigerio encabezó el acto central por el 137° Aniversario de Crespo

En la antigua pérgola, emplazada en el amanzanamiento verde entre la Biblioteca Popular Orientación y el Instituto Comercial Crespo, se llevó a cabo en la mañana de este 24 de abril, el acto oficial por un nuevo aniversario.

"Muy felíz cumpleaños", fue el deseo inicialmente expresado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien al dirigirse a los presentes manifestó: "Arrancamos temprano y muy bien, porque me dí una vuelta por la obra demandada durante muchos años, que es la Ruta 32; importantísima para la región. Gracias Marcelo (Cerutti) por recibirme siempre tan bien acá en tu ciudad. Nos fuimos al Parque Ambiental. Estar ahí es como estar en otro país, en otro mundo; porque es un lugar donde va la basura, pero está todo muy organizado, muy limpio, muy 'a lo Crespo'. No sólo eso, también la tecnología hace que se puedan transformar residuos en hogares, en ladrillos. Eso es muy importante. Fui a la Escuela 105, a la Escuela Técnica, y ahí también me empapé de la pasión que tiene esta comunidad por lo más importante, que es la Educación, sin dudas. Yo creo que el progreso y el ejemplo que le da Crespo -no sólo a todas las ciudades y pueblos de la provincia, sino al país-, nace de entender que lo más importante es la formación".

"Uno se pregunta ¿qué es lo que hace a Crespo distinto?", disparó el mandatario entrerriano a modo de reflexión colectiva y agregó: "No son los políticos de turno; quizás sí las instituciones; pero sin dudas es la comunidad misma. Una comunidad que entiende cuál es la prioridad, qué es lo que alguna vez nos hizo grandes. Escuchábamos la Marcha de Entre Ríos y al principio dice 'y en la escuela, la fragua y el surco, forjaremos la eterna grandeza'. Habla de Crespo, de la educación, del trabajo, de los inmigrantes, de esa pasión por el hacer, de los valores también, de la ética. Eso es lo que ha hecho a Crespo distinta. Ha hecho a los vecinos de Crespo, orgullosos de lo que son, y es el legado para los más jóvenes, para el futuro. Eso es lo que hay que sostener".

Recordando que al igual que Marcelo Cerutti, lleva el primer tercio de mandato cumplido, Frigerio agregó: "No heredamos lo mismo, claramente. Estamos haciendo lo que teníamos que hacer, poniendo orden donde había desorden; estamos poniendo gestión y compromiso, donde había abandono -las rutas son la prueba cabal de eso-; el estado de nuestras escuelas; de la salud pública; y como lo dijo Marcelo (Cerutti), estamos intentando poner mucha luz donde había oscuridad. Estamos trabajando en el desafío más complejo que tenemos, que es el cambio cultural de nuestra provincia. Lograr que en cada rincón de la provincia, los valores de la ética, el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, la meritocracia, tengan sentido. Como hay en Crespo y también en otras ciudades o pueblos de la provincia. Que se irradie y se multiplique a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos. Ese esfuerzo por el cambio cultural que necesitamos para crecer de manera sostenida, es inclaudicable. Arranca ahora, pero tiene que seguir gestión tras gestión, para volver a ser lo que alguna vez fuimos. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Muy felíz cumpleaños", concluyó el gobernador.